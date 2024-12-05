أسعار النفط ترتفع بعد إعلان أوبك+ تأجيل زيادة الإنتاج حتى مارس 2025

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 5 ديسمبر 2024 بعد إعلان تحالف أوبك+ تأجيل تطبيق خطط لزيادة الإنتاج حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.

ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت خلال تعاملات الأربعاء نحو 53 سنتًا أو بنسبة 0.73% إلى مستوى 72.84 دولار للبرميل في الساعة 14:05 بتوقيت جرينتش.

ارتفاع العقود الآجلة للخام الأمريكي

بينما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 56 سنتًا أو بنسبة 0.82% إلى 69.10 دولار للبرميل.

تأجيل زيادة الإنتاج النفطي لنهاية مارس 2025

يشار إلى أنه يأتي هذا الارتفاع بعد قرار مجموعة أوبك+ الخميس تأجيل زيادة الإنتاج النفطي، عبر تمديد الخفض الطوعي للإنتاج بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا، حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.

وكان من المقرر أن تقوم الدول الأعضاء الثمانية المشاركة في أحدث خفض للإنتاج من أوبك+ والبالغ 2.2 مليون برميل يوميًا بزيادة الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يوميًا، وهو جزء بسيط من إجمالي الكمية، خلال شهر يناير، بعد تأجيل الزيادة من أكتوبر ثم من ديسمبر بسبب انخفاض الأسعار.

موعد الاجتماع الوزاري التاسع والثلاثين لأوبك والدول غير الأعضاء

ويذكر أنه من المقرر أن يعقد الاجتماع الوزاري التاسع والثلاثين لأوبك والدول غير الأعضاء في المجموعة في 28 مايو 2025.

زيادة تدريجية في إنتاج الإمارات من النفط

وكشفت أوبك+ عن أن زيادة إنتاج الإمارات ستتم تدريجيًا بدءًا من أبريل 2025 وحتى نهاية سبتمبر 2026.

التراجع في أسعار الخام

ووفقًا لـ «الشرق بلومبرج» تحرز المجموعة التي تقودها السعودية وروسيا تقدما صوب الاتفاق على تأجيل جديد لسلسلة من زيادات الإمدادات التي كان من المقرر أن تبدأ في يناير المقبل بما مقداره 180 ألف برميل يوميًا.

وأنه في ظل انخفاض أسعار النفط حاليًّا بما لا يغطي خطط الإنفاق الحكومية، لم تتمكن الدول الأعضاء في التحالف من زيادة إنتاجها النفطي خشية أن يؤدي ذلك لمزيد من التراجع في أسعار الخام.

كما اضطرت المجموعة بالفعل لتأجيل زيادة الإمدادات مرتين، مع تأثر الأسعار بانخفاض الطلب من الصين وانتعاش الإمدادات من الدول الأمريكية، وخسرت العقود المستقبلية لخام "برنت" نحو 18% منذ مطلع يوليو ليجري تداولها قرب 73 دولارًا للبرميل.

منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)

يشار إلى إعلان منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاؤها في يونيو الماضي خريطة طريق لإلغاء تخفيضات الإنتاج المستمرة منذ 2022، وإعادة ما إجماليه 2.2 مليون برميل يوميًا على شرائح شهرية على مدار عام، لكن تخمة تلوح في الإمدادات خلال 2025 حالت دون تنفيذ تلك الخطة وأثارت انتقادات من بعض الدول الأعضاء الذين قالوا إن استراتيجية المجموعة طويلة الأمد لم تحقق المطلوب.

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