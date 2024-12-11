الأربعاء 11 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

البورصة تربح 6 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت معظم مؤشرات البورصة بختام   تعاملات اليوم الأربعاء، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه عند مستوى 2.260 تريليون جنيه.

 

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30"

 

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 30739 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 38008 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 13510 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.81%  عند مستوى 8520 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5%  عند مستوى 11677 نقطة، فيما تراجع ش الشريعة الإسلامية بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 3172 نقطة.

 

تداولات منتصف الأسبوع

 

وتراجعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات أمس الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 27 مليار جنيه عند مستوى 2.254 تريليون جنيه.

مؤشر إيجي إكس 30

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.25%  عند مستوى 30617 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.22%  عند مستوى 37916 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.24%  عند مستوى 13456 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.96%  عند مستوى 8452 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.05%  عند مستوى 11619 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.11% عند مستوى 3173 نقطة.

تداولات جلسة الإثنين 

وانخفضت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الإثنين الماضي، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه عند مستوى 2.281 تريليون جنيه.

مؤشر إيجي إكس 30

وهبط  مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 31005 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 38383 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 13625 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 8533 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 11742 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 3209 نقطة.

تعاملات بداية الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الأحد، أولى جلسات الأسبوع. وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 2.289 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي  "إيجي إكس 30"

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 31060 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 38448 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 13651 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 8587 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 11800 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 3227 نقطة.

تداولات نهاية الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه عند مستوى 2.270 تريليون جنيه.

مؤشر إيجي إكس 30

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 30839 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 38149 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 13555 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 8559 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 11746 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3192 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

30 محدد الأوزان الشركات الصغيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة الصغيرة والمتوسطة المتوسطة إيجي إكس الشر ايجي اكس 100 متساوي الاوزان

مواد متعلقة

البورصة تربح 9 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم

البورصة تربح 4 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم

البورصة المصرية، بنسبة 87.1% المصريون يستحوذون على التداولات.. سر اتجاه الشركات للاحتفاظ بالسيولة؟ وما هي الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال بسوق المال؟

البورصة تربح 16 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة تخسر 4 مليارات جنيه في ختام تعاملات اليوم

أخبار الاقتصاد اليوم، كرتونة البيض البلدي تنخفض 30 جنيهًا، البورصة تربح 49 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم، ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق 25 جنيها

أخبار الاقتصاد اليوم: الفراخ البيضاء ترتفع 3 جنيهات.. صعود أسعار زيت الطعام في الأسواق.. والبورصة تخسر 77 مليار جنيه بختام التعاملات

أخبار الاقتصاد اليوم، الحكومة تحظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر، انخفاض أسعار الذهب، وتراجع اللحوم الضاني بالأسواق، البورصة تربح 28 مليار جنيه بختام تعاملات بداية الأسبوع

الأكثر قراءة

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه بتعاملات الأربعاء 11 ديسمبر 2024

ارتفاع سعر الدولار بالبنوك المصرية بمنتصف تعاملات الأربعاء 11 ديسمبر 2024

تعرف على المدرب الأقرب لتدريب الزمالك بعد رحيل جوميز

أبرزها سداد 214 مليار جنيه للتأمينات، رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة

الفتح السعودي يرسل للزمالك قيمة الشرط الجزائي بعقد جوميز

قصة غريبة حدثت في بيت ابن حنبل، عندما صلى الشافعي الفجر بغير وضوء

8 قرارات عاجلة لرئيس الوزراء اليوم، تعرف عليها

جوميز يعلن رسميًّا رحيله عن نادي الزمالك

منوعات

المزيد

اختفى في لبنان قبل 9 أشهر، العثور على جثة شاب أردني بسوريا

عالم روسي يدعو للحد من مدة الرحلات الفضائية لهذا السبب

تحليل الجينات ينفي صلة أحد المفرج عنهم من صيدنايا بعشيرة أردنية

سيلينا جوميز: أريانا جراندي تواصلت معي بعد ترشيحي لجوائز جلولدن جلوب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البوري والمرجان والسبيط في سوق العبور

سعر الأرز اليوم الأربعاء 11- 12- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مفقودون ووفيات وناجون ومشاهد إنسانية.. ماذا حدث في حادث غرق ميكروباص الإبراهيمية؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سبب التكبير عند الانتهاء من سورة الضحى وأسمائها وفضائلها

تفسير رؤية الهدهد في المنام وعلاقتها بتحسين الوضع المالي

قصة غريبة حدثت في بيت ابن حنبل، عندما صلى الشافعي الفجر بغير وضوء

المزيد
الجريدة الرسمية