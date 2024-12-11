زاخاروفا: سلامة المواطنين الروس تتصدر أولوياتنا في سوريا الآن

أكدت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن سلامة المواطنين الروس في سوريا تتصدر أولويات القيادة الروسية، ويتم فعل كل ما هو ضروري لضمان ذلك.

وقالت زاخاروفا عبر راديو "سبوتنيك" تعليقا على الوضع في سوريا:"تتصدر أولوياتنا الآن سلامة مواطنينا، جميع مواطنينا في سوريا".

وأضافت: "مواطنونا هناك هم الخبراء وأفراد جيشنا ودبلوماسيونا، وعائلات السوريين والصحفيين ممن عملوا مع وسائل الإعلام الروسية ويحملون الجنسية الروسية ويعيشون في سوريا. هذه أولوية مطلقة، ويتم الآن القيام بكل ما هو ضروري لضمان سلامتهم".

وصباح الأحد 8 ديسمبر أعلنت فصائل المعارضة السورية "تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد" الذي غادر وعائلته إلى موسكو، حيث منحتهم روسيا حق اللجوء الإنساني.

وأمس الثلاثاء كلفت المعارضة رئيس حكومة الإنقاذ العاملة في إدلب محمد البشير بتشكيل حكومة تدير المرحلة الانتقالية في البلاد حتى شهر مارس 2025 إلى حين البت في القضايا الدستورية.

وعقد البشير اجتماعًا مع وزراء النظام السابق "بهدف استلام الملفات والمؤسسات الحكومية، وضمان عودة العاملين إليها وتفعيل دورها بما يسهم في تقديم الخدمات لأهلنا في سوريا الحرة".

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