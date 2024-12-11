الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

صحيفة تركية تكشف موعد انتهاء العملية الانتقالية في سوريا

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

ذكرت وسائل إعلام تركية أنه "سيتم إعداد الدستور الجديد لسوريا في غضون ستة أشهر، والانتهاء من العملية الانتقالية في غضون 18 شهرا".

 إعداد الدستور خلال الأشهر الستة الأولى

ونقلت صحيفة "حرييت" التركية عن مصادر، قولها إنه “سيتم إعداد الدستور خلال الأشهر الستة الأولى، ثم سيتم طرح هذا الدستور للاستفتاء عليه خلال هذه الفترة، وسيتم إجراء إحصاء سكاني وتحديث قوائم الناخبين”.

وأضافت: “سيتم أيضا إنشاء أحزاب سياسية جديدة وفقا للدستور، وبعد ذلك ستجرى الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة. وسيتم نقل الإدارة إلى الحزب الذي ينجح في الانتخابات، لتنتهي بذلك الإدارة المؤقتة من الوجود”.

السيطرة الكامل على مدن سورية

وكانت المعارضة السورية قد أعلنت، الأحد الماضي، عن سيطرتها بالكامل على مدن سورية عدة وإسقاط النظام.

ويذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد، وبعد مفاوضات مع عدد من المشاركين في الصراع، قرر الاستقالة من منصبه وغادر البلاد، معطيا تعليماته بانتقال السلطة سلميا، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الروسية.

 الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو

من جهته، قال مصدر في الكرملين لوكالة "سبوتنيك"، إن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، وقدمت لهم روسيا حق اللجوء. 

وأشار مراسل وكالة "سبوتنيك" أيضًا إلى أن المسؤولين الروس على اتصال بممثلي المعارضة السورية المسلحة، التي يضمن قادتها أمن القواعد العسكرية والمؤسسات الدبلوماسية لروسيا.
 

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