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خارج الحدود

سهم باشان، جيش الاحتلال ينشر لقطات لتدمير أسلحة إستراتيجية في سوريا

عملية سهم باشان،
عملية سهم باشان، فيتو

سهم باشان، نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، لقطات من عمليات العدوان التي استمرت 48 ساعة في سوريا، ودمرت أسلحة متطورة تركها الجيش السوري.

 

حصاد عملية سهم باشان الإسرائيلية في سوريا

وقال الجيش الإسرائيلي، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن القوات الجوية الإسرائيلية والبحرية نفذت أكثر من 350 ضربة خلال العملية، التي أطلق عليها اسم "سهم باشان" لاستهداف الأسلحة السورية.

 

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه ضرب معظم مخزونات الأسلحة الإستراتيجية في سوريا ويقدرها بـ70 - 80 % من الأسلحة الاستراتيجية لنظام الرئيس (الهارب) بشار الأسد.

 

كما أن الغارات الجوية التي نفذتها طائرات مقاتلة وطائرات دون طيار تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي قصفت أنظمة الدفاع الجوي السورية والقواعد الجوية ومستودعات الأسلحة ومواقع إنتاج الأسلحة في دمشق وحمص وطرطوس واللاذقية وتدمر.

 

وقد دمرت هذه الغارات العديد من القذائف البعيدة المدى وصواريخ سكود وصواريخ كروز وصواريخ دفاع جوي وطائرات مقاتلة ومروحيات ورادارات ودبابات وأكثر من ذلك.

 

وأضاف جيش الاحتلال، أن الغارات التي شنتها البحرية الإسرائيلية على خليج ميناء البيضا وميناء اللاذقية على الساحل السوري أدت إلى تدمير 15 سفينة حربية سورية.

 

الجيش الإسرائيلي يهاجم 320 هدفا في سوريا

وحسب الجيش الإسرائيلي، إنه هاجم خلال الأيام الماضية، أكثر من 320 هدفا في سورية بمشاركة 359 طائرة مقاتلة مستهدفة "القدرات العسكرية الإستراتيجية" في سورية، مدعيا أن ذلك يهدف إلى "منع وصول أسلحة إستراتيجية إلى جهات معادية".

 

كما هاجمت البحرية الإسرائيلية ودمرت نحو 15 سفينة عسكرية سورية وقطع بحرية أخرى تحمل صواريخ ساحلية في موقعين مختلفين؛ في حين سيطر الجيش الإسرائيلي على نقاط المراقبة في المنطقة العازلة ونقل أسلحة ووسائل قتالية من سورية إلى إسرائيل.

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سهم باشان الجيش الإسرائيلي سوريا الجيش السوري مخزونات الأسلحة الاستراتيجية

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