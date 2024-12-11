بالكاريكاتير، فتيات البحيرة يرفعن شعار "لا للعنف ضد المرأة"

افتتحت الدكتورة رشا مسامير، مساعد محافظ البحيرة للشئون الصحية والمبادرات، والمهندسة زكية رشاد مقررة المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، والباحث والكاتب عبدالله الصاوي، مؤسس مبادرة: عبري.. هتقدري، وعدد من القيادات التنفيذية بمحافظة البحيرة، معرض كاريكاتير: لا.. للعنف ضد المرأة، الذي تنظمه مبادرة: عبري.. هتقدري التابعة لمؤسسة عبدالله الصاوي للحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري، ومكتبة مصر العامة بدمنهور، بالتعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة؛ وذلك تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وضمن مبادرة " بداية جديدة لبناء الانسان"، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

معرض كاريكاتير لا للعنف ضد المرأة

وحرصت الدكتورة رشا مسامير، على تفقد كل لوحات المعرض، والاستماع إلى الفتيات والسيدات المشاركات بالمعرض، ومناقشتهم في الأفكار التي تناولوها في رسوماتهم الكاريكاتيرية، مؤكدةً على الدور الكبير الذي يلعبه فن الكاريكاتير في معالجة القضايا المجتمعية، والدعم والرعاية الكبيرة التي توليها الدكتورة: جاكلين عازر محافظ البحيرة، للموهوبين من أبناء المحافظة في شتى المجالات.



وأشار الباحث والكاتب: عبدالله الصاوي مؤسس مبادرة: عبري.. هتقدري، التابعة لمؤسسة عبدالله الصاوي للحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري، والمنسق العام للمعرض، أن المعرض يضم ٥٠ رسم كاريكاتيري يناقشوا من خلال فن الكاريكاتير، عدد من قضايا العنف ضد المرأة ومنها: التحرش الجنسي، زواج القاصرات، ختان الإناث. ولوحات المعرض هي نتاج ورشتين مجانيتين نظمتهم مبادرة: عبري.. هتقدري، بالتعاون مع المكتبة خلال شهر سبتمبر الماضي، وشارك فيهم أكثر من خمسين فتاة وسيدة من أبناء مدينة ومركز دمنهور والمراكز والقري القريبة، وحاضر فيهم على مدار ٥ أيام متتالية رسام الكاريكاتير الكبير: سعيد بدوي، وورشة أخرى نظمتها المكتبة الأسبوع الماضي.

٨ ورش مجانية لتعليم فن الكاريكاتير

وأوضح الصاوي، أنه بعد النجاح الكبير الذي حققته ورش الكاريكاتير المجانية التي نظمتها مبادرة: عبري.. هتقدري، التابعة لمؤسسة عبدالله الصاوي، بالتعاون مع المكتبة، على مدار أكثر من عام، أقيمت فيه ولأول مرة بمحافظة البحيرة ٨ ورش مجانية لتعليم فن الكاريكاتير شارك فيهم أكثر من ٢٠٠ فتاة وسيدة؛ قررت إدارة مكتبة مصر االعامة بدمنهورالأسبوع الماضي أن تستثمر هذا النجاح، من خلال تقديم ورشة مجانية لتعليم فن الكاريكاتير تحت عنوان: لا.. للعنف ضد المرأة، لطالبات مدرسة عمر الوكيل الثانوية بنات بدمنهور، على مدار ٥ أيام، حاضر فيها ولأول مرة الفنانة: رانيه أبو شلوع، مسؤولة الورش الفنية بالمكتبة، والتي حضرت الورش التي أقيمت خلال العام الماضي، مما منحها الخبرة الكافية لتحاضر في تلك الورشة، وتحقق نجاحات كبيرة أشاد بها الجميع. وقد ضم المعرض رسوم الثلاثة ورش السابق الإشارة إليها، في حدث كاريكاتيري، تشهدة مدينة دمنهور ومحافظة البحيرة لأول مرة. وفي ختام المعرض تم تكريم المشاركات، ومنحهم شهادات مشاركة، وإلتقاط مجموعة من الصور التذكارية الجماعية.

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