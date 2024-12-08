معرض كاريكاتير طاغور.. نجيب محفوظ في مركز مولانا أزاد الهندي

ينظم مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي، التابع لسفارة الهند، بالقاهرة، معرض كاريكاتير طاغور –

نجيب محفوظ يوم 11 ديسمبر 2024، لإحياء ذكرى ميلاد الكاتب المصري العظيم الحائز على جائزة نوبل نجيب محفوظ، وبهذه المناسبة السعيدة، سيتم أيضًا الاحتفال بالإنجازات الأدبية للأديب الهندي الحائز على جائزة نوبل رابندرانات طاغور.

مسابقة مركز مولانا آزاد للثقافة الهندية للاحتفاء بنجيب محفوظ

وقد نظم مركز مولانا آزاد للثقافة الهندية بالتعاون مع متحف الفيوم للكاريكاتير ومدونة الرسوم

الكاريكاتورية المصرية مسابقة كاريكاتير طاغور – نجيب محفوظ في شهر أبريل 2024، بلغ إجمالي عدد المشاركات 38 مشاركة كاريكاتيرية شارك بها 38 فنانًا من 12 دولة حول العالم، بما في ذلك الهند وصربيا والسعودية والبرازيل والصين ورومانيا وبيرو وروسيا وبولندا وسوريا وفنزويلا ومصر، حيث ضم المعرض اثنين من أعظم الحائزين على جائزة نوبل في العالم.

كما شارك في المعرض مجموعة من فناني الكاريكاتير المصريين البارزين وهم: أحمد علوي،

حسني عباس، أدهم لطفي، فاروق موسى، ثروت مرتضى، غادة مصطفى، هدير يحيى، هاني عبد الجواد، مروة إبراهيم، عمر صديق، شيماء الشافعي وياسمين جمال.

ويقدم المعرض مجموعة من رسومات الكاريكاتير التي تجمع اثنين من أعظم فناني العالم الذين فازوا

بجائزة نوبل في الأدب، حيث يعتبر رابندراناث طاغور ونجيب محفوظ من أبرز الروائيين في الهند ومصر، وقد حصلا على جائزة نوبل في الأدب عامي 1913 و1988 على التوالي. في حين كان رابندراناث طاغور أول شخص غير أوروبي يفوز بجائزة نوبل في الأدب، كان نجيب محفوظ أول مصري يفوز بجائزة نوبل في الأدب.

افتتاح معرض كاريكاتير طاغور

ويتم افتتاح معرض كاريكاتير طاغور – نجيب محفوظ من قبل القائم بالأعمال سي سوشما في متحف نجيب محفوظ، في 11 ديسمبر 2024 الساعة 1:00 بعد الظهر، بحضور مجموعة من رسامي الكاريكاتير وعدد من الصحفيين والإعلاميين والجمهور.

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