محافظ البحيرة تعلن عن خطة تطوير شاملة لمنظومة التأمين الصحي

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، مبنى التأمين الصحي بأبو المطامير وذلك فى إطار زيارتها اليوم للمركز، بحضور الدكتور حازم الديب نائب المحافظ، واللواء حسن موافى السكرتير العام للمحافظة وكامل غطاس السكرتير العام المساعد والدكتورة رشا فوزى، مساعد المحافظ للشؤون الصحية والمبادرات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بأبو المطامير وحوش عيسى، وأسامة داود، رئيس مدينة أبو المطامير والعميد حسن شبل المستشار العسكري للمحافظة.

جاء ذلك في إطار حرص محافظة البحيرة على تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، واستجابة لمطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأهالي أبو المطامير.

تقييم الاحتياجات الصحية الضرورية بمبنى التأمين الصحي بمركز أبو المطامير

تفقدت محافظ البحيرة أقسام مبنى التأمين الصحي وقسم العلاج الطبيعي الذي يضم ٧ أجهزة ٢ موجات فوق صوتية و٢ جهاز متعدد التيارات وجهاز علاج بالليزر.

كما تفقدت عيادة الأسنان والتى تضم ٣ أجهزة ووحدة الرمد، واستمعت الدكتورة جاكلين عازر لطلبات المواطنين لتقييم الاحتياجات الصحية الضرورية بمبنى التأمين الصحي بمركز أبو المطامير.

إنشاء قسم متخصص لعلاج الأورام

كما قررت باتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة لتطوير ورفع كفاءة المبنى لتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمرضى ومنها إنشاء لجنة عامة للتأمين الصحي بمركز أبو المطامير، مع تفعيل اللجنة الفرعية لتسهيل تقديم الخدمات الصحية وتقليل الأعباء على المرضى فى الانتقال من ابو المطامير لدمنهور لإنهاء إجراءات اللجان الطبية، الموافقة على إنشاء قسم للسمعيات، والبدء في إنشاء قسم متخصص لعلاج الأورام واستكمال تجهيزات عيادة الأسنان لتقديم رعاية متكاملة للمرضى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ