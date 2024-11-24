انطلاق فعاليات مبادرة " لا للعنف ضد المرأة" بدمنهور غدًا

تشهد مكتبة مصر العامة بدمنهور بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة البحيرة، تنظيم العديد من الفعاليات ضمن مبادرة " لا للعنف ضد المرأة" لتعزيز الوعي حول قضايا العنف ضد المرأة وذلك تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان " وبمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والتي تقام على مدار ١٦ يومًا خلال الفترة ٢٥ من الشهر الجاري وحتى ١٠ ديسمبر القادم.

يأتي ذلك بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والمجتمعية بالمحافظة منها جامعة دمنهور، والمجلس القومي للمرأة، ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، ومديرية التربية والتعليم، ومديرية التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للسكان.

ندوات تدور عن تأثير العنف على الصحة النفسية



جدير بالذكر تتضمن الفعاليات محاضرات هامة عن الآثار الاجتماعية الناجمة عن زواج القاصرات، وتسليط الضوء على التحديات التى تواجه الفتيات والمجتمع جراء هذه الظاهرة. بالإضافة إلى ندوات تدور تأثير العنف على الصحة النفسية وكيف يمكن للمجتمعات توفير الدعم النفسي اللازم للفتيات، كما تتضمن الفعاليات ورش عمل حول كيفية التعامل مع المواقف الصعبة، وإكساب الفتيات المهارات اللازمة للتعامل مع الضغوط والتحديات اليومية، إضافة الى ورش عمل حول تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز استقلالها المادي.

ورش عمل فن الكاريكاتير لتشجع المشاركات على التعبير الفني عن قضية العنف ضد المرأة



في السياق ذاته، ستشمل الفعاليات ورش عمل فن الكاريكاتير لتشجع المشاركات على التعبير الفني عن قضية العنف ضد المرأة، وإقامة معرض مخرجات الورش السابق إقامتها بالمكتبة حول موضوع "العنف ضد المرأة"، ومعرض مخرجات ورش العمل المقامة فى إطار تمكين المرأة اقتصاديًّا.

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