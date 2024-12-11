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حوادث

ضبط سائق تعدى على سيدة واستولى على أموالها بالإكراه بدمياط

ضبط سائق تعدى على
ضبط سائق تعدى على سيدة واستولى على اموالها بالاكراه

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن دمياط، من ضبط سائق بدمياط لقيامه بالتعدى على إحدى السيدات وسرقتها بالإكراه.
 

ضبط سائق تعدى على سيدة واستولى على اموالها بالاكراه بدمياط

 

تلقى قسم شرطة رأس البر بمديرية أمن دمياط  بلاغا من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة مركز شرطة دمياط) بقيام سائق سيارة "أجرة" بتهديدها بسلاح أبيض والتعدى عليها والإستيلاء منها على (مبلغ مالى – مصوغات ذهبية – هاتف محمول). 
 

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و بإجراء التحريات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن دمياط من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة فارسكور)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط (المسروقات المستولى عليها والسلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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