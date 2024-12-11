حملة أمنية تضبط 17 ديلر مخدرات بحوزتهم حشيش وأسلحة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، عدة حملات أمنية استهدفت حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بدائرة قسم شرطة الدخيلة.

حملة أمنية فى الدخيلة تضبط 17 ديلر مخدرات بحوزتهم حشيش وأسلحة

وأسفرت جهودها عن ضبط 17 قضية ضُبط خلالهم 17 متهما، وبحوزتهم (كمية لمخدر "الحشيش " - عدد من الأقراص المخدرة – 15 قطعة سلاح أبيض).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العرض على النيابة العامة .

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