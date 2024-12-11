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حوادث

حملة أمنية تضبط 17 ديلر مخدرات بحوزتهم حشيش وأسلحة

حملة أمنية فى الدخيلة
حملة أمنية فى الدخيلة تضبط 17 ديلر مخدرات بحوزتهم حشيش

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، عدة حملات أمنية استهدفت حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بدائرة قسم  شرطة الدخيلة.

حملة أمنية فى الدخيلة تضبط 17 ديلر مخدرات بحوزتهم حشيش وأسلحة 

وأسفرت جهودها عن ضبط 17 قضية ضُبط خلالهم 17 متهما، وبحوزتهم (كمية لمخدر "الحشيش "  - عدد من الأقراص المخدرة – 15 قطعة سلاح أبيض).

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العرض على النيابة العامة .

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الأجهزة الأمنية حائزي ومتجري المواد المخدرة دائرة قسم شرطة الدخيلة مخدر الحشيش متجرى المواد المخدرة مديرية أمن الإسكندرية والأسلحة النارية

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