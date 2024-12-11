تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (سيدة) بدائرة قسم شرطة الجمالية لقيامها بسرقة (كمية من المشغولات الذهبية والفضية، مبلغ مالى) من محلين لبيع المشغولات الذهبية بأسلوب "المغافلة"، وبحوزتها المضبوطات.



كما ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الحدائق، وبحوزته (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار، كمية من مخدر الآيس) لقيامه بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى السرقة من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج".

وبمواجهته اعترف بارتكابه 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط (كمية من المشغولات الذهبية - جهاز "لاب توب " مبلغ مالى ) من متحصلات وقائع السرقة.



وتم ضبط (سيدتين " لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الساحل، لقيامهما بسرقة (مبلغ مالى) من إحدى السيدات بأسلوب "النشل"، وعثر بحوزتهما على (مبالغ مالية " من متحصلات واقعة السرقة ووقائع سرقة أخرى" - كمية من مخدر الحشيش "بقصد الاتجار").

كما تم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة بدر، لقيامه باستيقاف أحد الأشخاص وتهديده بسلاح أبيض والاستيلاء منه على مبلغ مالى، وبحوزته (سلاح أبيض، كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالى "متحصلات واقعة السرقة")، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.



وضبط (سيدة " لها معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة شبرا، لقيامها بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المواطنين كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلى والاستيلاء منهم على كروت الفيزا خاصتهم بدعوى مساعدتهم فى سحب الأموال واستبدالها بأخرى وسحب مبالغ مالية من حسابهم الشخصى عقب التحصل منهم على الرقم السرى بأسلوب "المغافلة".

سقوط 8 لصوص لارتكاب جرائم سرقات فى القاهرة

وعُثر بحوزتها على (كمية من المشغولات الذهبية "تم شرائها من متحصلات وقائع السرقة" - مبلغ مالى - عدد من كروت الفيزا "2 كارت خاصين بالمتهمة بهما مبلغ مالى من متحصلات وقائع السرقة" وعدد أخر من كروت الفيزا بأسماء أشخاص مختلفة)، وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه.



وتم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الشرابية، لقيامه بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص إرتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وبحوزته (مبلغ المالى - 2 هاتف محمول - كمية من المشغولات الذهبية) مجهولين المصدر، وبمواجهته اعترف بارتكابه 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب وأن المضبوطات بحوزته متحصلات نشاطه الإجرامى.



كما تم ضبط (سيدة " لها معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، لقيامها بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة كروت الفيزا من المواطنين كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلى بأسلوب "المغافلة" عقب إيهامهم بمساعدتهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.

وبمواجهتها اعترفت بارتكابها 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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