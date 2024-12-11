ضبط مالكى محلين لبيع أجهزة "الريسيفر" لفك شفرات القنوات بدون ترخيص فى الشرقية والقليوبية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات، من مالكى محلين لبيع أجهزة "الريسيفر" لفك الشفرات القنوات بدون ترخيص فى الشرقية والقليوبية.

أجهزة "الريسيفر" لفك الشفرات القنوات بدون ترخيص

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن "الشرقية – القليوبية" قيام عدد من مالكى المحال التجارية ببيع أجهزة "ريسيفر" غير مصرح بتداولها بالأسواق معدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة بالمخافلة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أسفرت عن ضبط (مالكى محلين لبيع أجهزة "الريسيفر" - كائنين بدائرة مركز شرطة أبو حماد بمحافظة الشرقية)، وبحوزتهما (29 جهاز "ريسيفر" مجهز لفك شفرات القنوات الفضائية "بدون ترخيص").



كما ضبط (مالك محل لبيع أجهزة "الريسيفر" - كائن بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية) ، وبحوزته (عدد 16 جهاز "ريسيفر" مجهز لفك شفرات القنوات الفضائية "بدون ترخيص").



وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.