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حوادث

ضبط مالكى محلين لبيع أجهزة "الريسيفر" لفك شفرات القنوات بدون ترخيص فى الشرقية والقليوبية

أجهزة الريسيفر المضبوطة
أجهزة "الريسيفر" المضبوطة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات، من مالكى محلين لبيع أجهزة "الريسيفر" لفك الشفرات القنوات بدون ترخيص فى الشرقية والقليوبية.

 

 أجهزة "الريسيفر"  لفك الشفرات القنوات بدون ترخيص

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن "الشرقية – القليوبية" قيام عدد من مالكى المحال التجارية ببيع أجهزة "ريسيفر" غير مصرح بتداولها بالأسواق معدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة بالمخافلة للقانون.

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 وعقب تقنين الإجراءات أسفرت عن ضبط (مالكى محلين لبيع أجهزة "الريسيفر" - كائنين بدائرة مركز شرطة أبو حماد بمحافظة الشرقية)، وبحوزتهما (29 جهاز "ريسيفر" مجهز لفك شفرات القنوات الفضائية "بدون ترخيص"). 
 

كما ضبط (مالك محل لبيع أجهزة "الريسيفر" - كائن بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية)  ، وبحوزته (عدد 16 جهاز "ريسيفر" مجهز لفك شفرات القنوات الفضائية "بدون ترخيص").  
 

وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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الإدارة العامة لمباحث المصنفات القنوات الفضائية المشفرة القنوات الفضائية شفرات القنوات الفضائية قسم شرطة شبرا الخيمة ثان قسم شرطة شبرا الخيمة قطاع الشرطة المتخصصة

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