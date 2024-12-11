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ثقافة وفنون

سيلينا جوميز: أريانا جراندي تواصلت معي بعد ترشيحي لجوائز جلولدن جلوب

آريانا جراندي وسيلينا
آريانا جراندي وسيلينا جوميز، فيتو

سيلينا جوميز، كشفت النجمة، سيلينا جوميز،  أن أريانا جراندي كانت من أوائل من تواصلوا معها وباركوا لها، علي ترشيحها لجوائز الجولدن جلوب.

وقالت سيلينا جوميز، في تصريحات إعلامية: “أرسلت لي أريانا رسالة نصية، وكانت الرسالة لطيفة للغاية، وكانت الساعة حوالي السادسة صباحًا.. أرسلنا لبعضنا البعض رسائل صوتية.. كان الأمر مثيرًا للغاية”.

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وأعلن رسميًّا عن ترشح سيلينا جوميز، لجائزتي جولدن جلوب، الأولى في فئة أفضل ممثلة في مسلسل تلفزيوني موسيقي أو كوميدي، والثانية أفضل ممثلة مساعدة في فيلم سينمائي.

بـ 1.3 مليار دولار، سيلينا جوميز تصبح أصغر المليارديرات بأمريكا

في سياق متصل، قدر موقع بلومبرج صافي ثروة المغنية والممثلة الشابة سيلينا جوميز، بـ 1.3 مليار دولار، ليضعها ضمن أصغر المليارديرات في الولايات المتحدة.

ويرتبط جزء كبير من  ثروة جوميز بعلامتها التجارية التي أنشأتها منذ خمس سنوات والمتخصصة بالعناية بالبشرة "Rare Beauty"، بالإضافة إلى شراكتها في الموسيقى والتمثيل ووسائل التواصل الاجتماعي.

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