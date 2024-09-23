عرض فيلم "قلبا وقالبا" باللغة العربية عبر منصة ديزني بلس

يبدأ عرض فيلم الأنيميشن قلبًا وقالبًا حصريًا على منصة ديزني بلس باللغة العربية في 25 سبتمبر 2024.

وحقّق الجزء الثاني من فيلم "قلبًا وقالبًا" نجاحًا كبيرا، وسجّل مبيعات وصلت إلى المليار دولار عالميًا خلال فترة قليلة.

فيلم قلبا وقالبا

ويعود الجزء الثاني من الفيلم من إنتاج ديزني وبيكسار إلى ذهن رايلي التي دخلت سنّ المراهقة حديثًا، في الوقت الذي يخضع فيه المقرّ الرئيسي لعملية هدم مفاجئة لإفساح المجال أمام تغيّر لم يكن يومًا في الحسبان، ألا وهو اختبار مشاعر جديدة.

فمشاعر الفرح والحزن والغضب والخوف والاشمئزاز كانت تدير العمليات اليومية في ذهن رايلي بسلاسة مطلقة منذ زمن طويل، إلى حين ظهور الضيف المفاجئ والمربك للجميع، وهو شعور القلق الذي سيترافق حتمًا مع مشاعر أخرى.

وتلعب الممثلة مايا هوك دور قلق بصوتها، إلى جانب إيمي بولر في دور فرح وفيليس سميث في دور حزن ولويس بلاك في دور غضب وتوني هيل في دور خوف وليزا لابيرا في دور اشمئزاز، الفيلم من إخراج كيلسي مان.