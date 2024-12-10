منى فاروق تعود لتصدر التريند والسبب "حقن التخسيس"

منى فاروق، أعلنت الفنانة الشابة منى فاروق عن إصابتها بتوقف في الجهاز الهضمي بسبب “حقن” شهيرة للتخسيس، حيث كتبت منى عبر خاصية الأستوري على حسابها على انستجرام “الحمدلله على كل حال، توقف مؤقت في الجهاز الهضمي، عندي تهيج قولون مع إمساك وجرثومة معدة.. عندي التهاب معدة ونزيف بسبب شرخ، محتاجة منظار قولون ومنظار المعدة يارب تعدي على خير”.

واختتمت حديثها قائلة “خدوا بالكم من صحتكم، أرجوكم وقفوها"، في إشارة إلى ”الحقن الشهيرة التي أصبح الكثيرون يستخدمونها للتخسيس مؤخرًا"، وأضافت “ادعوا لي بالشفاء العاجل”.

منى فاروق.. من هي الفنانة الشابة المثيرة للجدل

وبدأت منى فاروق مسيرتها الفنية في مجال الإعلانات، وكانت بداية شهرتها الحقيقية من خلال فيلم "الخلبوص" عام 2015، الذي منحها فرصة كبيرة لتثبت موهبتها وفي هذا الفيلم، قدمت دور صديقة الفنانة سامية الطرابلسي، ومن ثم برزت أكثر من خلال دور "رودي العزازي" في مسلسل "الأب الروحي"، حيث حققت نجاحًا ملحوظًا.

كما شاركت في العديد من الأعمال الناجحة مثل مسلسل "رحيم" الذي عرض في رمضان 2018 بمشاركة النجم ياسر جلال، بالإضافة إلى مسلسل "ظل الرئيس" في رمضان 2017، وكان آخر الأعمال التي شاركت فيها في الدراما مسلسل أيام عام 2021، وفيلم مندوب مبيعات عام 2023 في السينما.

وفي يوليو 2023 قررت منى فاروق اعتزال التمثيل، على خلفية فيديوهات مثيرة للجدل جمعتها مع مخرج شهير، ما تسبب في عدم تلقيها عروضًا من شركات الإنتاج للمشاركة في أعمال فنية، وتسبب في حدوث أزمات مادية لها أثرت على حياتها.

وفي أكتوبر من عام 2023 قدمت منى فاروق بلاغا ضد شابا لقيامه بمحاولة استيقافها والتحدث معها داخل مول شهير بمدينة الشيخ زايد وبسبب رفضها التحدث إليه، سار خلفها بسيارته عقب خروجها من المول وتعدى عليها لفظيا بالسب والقذف، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وفي الأخير تنازلت منى عن المحضر بعد تدخل فنانة شهيرة لحل الأزمة.

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