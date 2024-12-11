قمر الكريسماس يزين سماء ديسمبر.. اقتران ثلاثي للمريخ والقمر وخلية النخل 18 من الشهر الجاري.. السماك الأعزل يزين ليلة 25.. وهذا تأثيره على ظاهرتي المد والجزر

ظواهر فلكية رائعة تزين سماء ديسمبر الأيام المقبلة، يكون فيها القمر هو بطل الأحداث، فتارة قريب من الأرض وتارة بعيد، يسطع فى السماء بنوره اللامع عندما يكون بدرا.

وأكد الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن القمر يكون فى 24 ديسمبر في منطقة الأوج في مداره حول الأرض وهي المنطقة البعيدة نسبيا عن الأرض حيث تبلغ المسافة بينهما حوالي 404,500 كم، موضحا أن منطقة الأوج متغيرة من شهر لآخر، وعلى كل حال تقل ظاهرة المد والجزر قليلا أثناء وجود القمر في الأوج.

وأكد الدكتور أشرف تادرس، أن القمر في 12 ديسمبر سيكون في منطقة الحضيض في مداره حول الأرض وهي المنطقة القريبة نسبيا إلى الأرض ،حيث تبلغ المسافة بينهما حوالي 365,400 كم.

تادرس: منطقة الحضيض متغيرة من شهر لآخر

وقال تادرس إن منطقة الحضيض متغيرة من شهر لآخر ولا يُعتبر القمر سوبر أو عملاق إلا إذا كانت مسافته من الأرض أثناء الحضيض أقل من 360،١000 كم، مشيرا إلى زيادة ظاهرة المد والجزر عموما أثناء وجود القمر في الحضيض.



وأكد الدكتور أشرف تادرس، أن قرص القمر يكتمل ويصبح بدرا كامل الاستدارة في 15 ديسمبر، حيث يكون القمر في حالة تقابل مع الشمس، فيشرق بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي.

تادرس: القمر يبدو بدرا بمدة 3 أيام

وأضاف تادرس، أن نسبة لمعانه 100% وحيث إن العين المجردة لا تستطيع تمييز الاكتمال الحقيقي لقرص القمر، لذلك يبدو لنا القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر.

ويعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم القمر البارد وقمر الليالي الطويلة وقمر عيد الميلاد (الكريسماس)، ووقت اكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.

وفى 13 ديسمبر يتراءى القمر في ذلك اليوم ناحية الشرق بعد غروب الشمس مباشرة مقترنا مع الحشد النجمي Pleiades (الثريا أو الأخوات السبعة)، وهو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة في السماء الشمالية، حيث يمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة طوال الليل حتى بداية غروب المشهد في الـ 5:30 صباح اليوم التالي.

و يقع حشد الثريا على بعد 440 سنة ضوئية من الأرض، ويتكون من عدة مئات من النجوم ولكن ألمع نجومه 7 فقط وهي التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة، ولذلك يطلق عليه الأخوات السبعة..

ويشرق القمر في 17 ديسمبر فى الـ 6:00 مساء تقريبا في ذلك اليوم مقترنا مع النجم بولوكس Pollux في برج الجوزاء (التوأم) حيث نراهما متجاورين في السماء طوال الليل إلى أن يختفي المشهد صباح اليوم التالي في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس

اقتران القمر والمريخ وخلية النحل

ويشرق القمر في 18 ديسمبر فى الـ 8:20 مساء تقريبا في ذلك اليوم مقترنا مع كوكب المريخ (الكوكب الرابع بعدا عن الشمس وهو الكوكب الأحمر أو كوكب الحرب) وفي نفس الوقت نراه مقترنا مع الحشد النجمي خلية النحل Beehive في برج السرطان ولكن لصعوبة رؤية الحشد النجمي خلية النحل بالعين المجردة ننصح باستخدام تلسكوب صغير.

وهذا الحشد يقع على مسافة 580 سنة ضوئية تقريبا من الأرض ويبلغ عمره حوالي 600 مليون سنة وهو يظهر كسحابة مجسمة كما رآها جاليليو لأول مرة باستخدام التلسكوب عام 1609 إذ تمكن من رؤية 40 نجما فقط ويُرى الاقتران الثنائي (القمر والمريخ) بالعين المجردة السليمة، حيث نراهما متجاورين في السماء طوال الليل إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

وفى 20 ديسمبر يشرق القمر في هذا اليوم في الـ 9:15 مساء تقريبا مقترنا مع النجم ريجولس Regulus أو قلب الأسد، وهو ألمع نجم في برج الأسد ويعتبر من النجوم اللامعة في سماء الليل عموما.. تبلغ كتلته 3.5 ضعف كتلة الشمس ويبعد عن الأرض حوالي 79 سنة ضوئية.

ويمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة في السماء طوال الليل إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

القمر فى طور التربيع الثاني

ويتراءى القمر في 23 ديسمبر في طور التربيع الثاني حيث يضيء نصف قرصه فقط، ويشرق متأخرا بعد منتصف الليل وتبلغ نسبة لمعانه 50%، علما بأن الجزء المضيء من القمر يشير دائما إلى إتجاه الشمس (اتجاه الشرق) حتى لو كانت الشمس تحت الأفق.

ومن ثم يصبح القمر في وسط السماء تقريبا عند شروق الشمس، ثم يستمر في التحرك نحو السماء الغربية إلى أن يبدأ بالغروب عند حلول الظهر، أي عندما تكون الشمس في منتصف النهار تقريبا.

ويشرق القمر يوم 25 ديسمبر مقترنا مع النجم سبيكا Spica السماك الأعزل أو السنبلة (ألمع نجوم برج العذراء)، ويمكن رؤية هذا المشهد بالعين المجردة السليمة في الـ 1:50 صباحا تقريبا ويظل مرئيا إلى أن يختفي المشهد من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

ونجم سبيكا (السنبلة) هو نجم متغير يبلغ حجمه 8 مرات تقريبا مثل حجم الشمس، وكتلته 11 مرة تقريبا مثل كتلة الشمس، ولمعانه 13.5 مرة مثل لمعان الشمس، ويبعد عن الأرض بنحو 260 سنة ضوئية.

ويشرق القمر 28 ديسمبر فى الـ 4:40 صباحا تقريبا في ذلك اليوم مقترنا مع النجم Antares (قلب العقرب) ألمع نجم في برج العقرب، وهو نجم أحمر عملاق يفوق كتلة الشمس بـ 10 أضعاف، ويبعد عن الأرض بحوالي 600 سنة ضوئية ويظل هذا الاقتران مرئيا إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس..

ومع آخر أيام العام يقترن القمر مع الشمس للمرة الثانية خلال هذا الشهر إيذانا بميلاد القمر الجديد حيث يشرق معها ويغرب معها فلا يتراءى أبدا في ذلك اليوم إلى أن يخرج القمر من حالة الاقتران مع الشمس حينئذ يولد القمر الجديد، علما بأن رؤية الهلال الجديد بالعين المجردة تعتمد أساسا على فترة بقاء القمر الوليد في السماء أثناء الشفق المسائي بعد غروب الشمس مباشرة كما تعتمد رؤيته أيضا على صفاء السماء وخلوها من السحب والغبار.

وتعتبر أيام المحاق هي أفضل الليالي الليلاء خلال شهور السنة بالنسبة للفلكيين لرصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة، حيث لا يعيق ضوء القمر في هذا الوقت الأرصاد الفلكية المطلوبة.

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