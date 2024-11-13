نانسي عجرم تحيي حفل مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب بالسعودية (صور)

انطلق حفل مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الجديدة بحضورعدد من نجوم الفن

حفل مصمم الأزياء إيلي صعب بالسعودية

وأحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حفل مصمم الأزياء إيلي صعب بالسعودية وبدأت فقرتها بأغنية حبيبي تيجي نتبسط وسط تفاعل من الحضور.

موسم الرياض

وشهد موسم الرياض عددا من الفعاليات في مختلف المجالات ومن بينهم الفن والرياضة، حيث يشهد عرض نزالات عديدة بين عدد من أبطال الملاكمة.

وأعلنت الشركة المنظمة لموسم الرياض في نسخته الجديدة أسعار التذاكر التي تبدأ من 100 ريال سعودي.

ويشهد افتتاح موسم الرياض في نسخته الجديدة، نزال بطل العالم للوزن الخفيف الثقيل بين أرتور بيتر بيف وديمتري بيفول.

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