الأربعاء 13 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

نانسي عجرم تحيي حفل مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب بالسعودية (صور)

نانسي عجرم، فيتو
نانسي عجرم، فيتو

انطلق حفل مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الجديدة بحضورعدد من نجوم الفن 

حفل مصمم الأزياء إيلي صعب بالسعودية 

وأحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حفل مصمم الأزياء إيلي صعب بالسعودية وبدأت فقرتها بأغنية حبيبي تيجي نتبسط وسط تفاعل من الحضور.

موسم الرياض  

وشهد موسم الرياض عددا من الفعاليات في مختلف المجالات ومن بينهم الفن والرياضة، حيث  يشهد عرض نزالات عديدة بين عدد من أبطال الملاكمة.

 

 

وأعلنت الشركة المنظمة لموسم الرياض في نسخته الجديدة أسعار التذاكر التي تبدأ من 100 ريال سعودي.

ويشهد افتتاح موسم الرياض في نسخته الجديدة، نزال بطل العالم للوزن الخفيف الثقيل بين أرتور بيتر بيف وديمتري بيفول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

مصمم الأزياء إيلي صعب مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب حفل إيلي صعب اغاني نانسي عجرم

الأكثر قراءة

خبيرة مصرفية تكشف سر سحب البنك المركزي سيولة كبيرة من البنوك (فيديو)

قرار رئاسي بنقل الإشراف الإداري على ميناء طابا التخصصى، اعرف التفاصيل

حقيقة إلغاء إجازة السبت من المدارس على مستوى الجمهورية

رئيس الإمارات ينيب وفدًا رسميًا لتقديم العزاء في وفاة شقيقة شيخ الأزهر (ًصور)

مصدر يكشف أسباب رفض محمود طاهر خوض انتخابات اتحاد الكرة

نجاحات وأزمات في 48 سنة.. قصة مهرجان القاهرة السينمائي من البداية (فيديوجراف)

حسين فهمي وزوجته أول الحضور في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

حفل افتتاح الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (بث مباشر)

منوعات

المزيد

"تايم" تكرم الأمير هاري وتضعه بقائمة قادة المناخ 2024

بعد أسبوعين من الفيضانات، إسبانيا تشهد أمطارا غزيرة

بعد 5 سنوات على احتراقها، كاتدرائية نوتردام تستعد لفتح أبوابها الشهر المقبل

الذكاء الاصطناعي يعيد إنشاء كنيسة الفاتيكان التاريخية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الأربعاء 13-11-2024 في الأسواق

أسعار الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الاربعاء

كم وصل سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم الأربعاء؟

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

قائمة هاني أبو ريدة فى انتخابات اتحاد الكرة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

7 فضائل لسورة الكهف، تعرف عليها

خالد الجندي: فوضى الخطاب الديني واحدة من أسباب انتشار الإلحاد بالمجتمعات الإسلامية (فيديو)

تفسير حلم اللطم في المنام وعلاقته باستقرار الحياة وتحسين الأمور

المزيد
الجريدة الرسمية
ads