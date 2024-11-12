نانسي عجرم تشوق جمهورها لعمل جديد في الرياض

شوقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم جمهورها لعمل جديد في العاصمة السعودية الرياض.

ونشرت نانسي عجرم صورا لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكتبت: “هدوء ما قبل العاصفة.. أراكم غدا في الرياض”.

شائعة انفصال نانسي عجرم

وفي وقت سابق كانت الفنانة نانسي عجرم حرصت على الرد على شائعة انفصالها التي انتشرت مؤخرًا.

ونشرت نانسي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورة تجمعها بزوجها الطبيب فادي الهاشم وبناتها، خلال تواجدها بأحد جبال لبنان، لتؤكد للجميع أن ما تم تداوله مؤخرًا حول طلاقها ما هو إلا مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

نانسي عجرم وزوجها

وانهالت التعليقات على صورة نانسي من متابعيها ومحبيها، الذين تمنوا لها حياة سعيدة وهادئة مع زوجها وبناتها، إلا أن نانسي لم تهتم بالرد أو التعليق واكتفت بنشر الصورة فقط، التي جمعت آلاف الإعجابات.