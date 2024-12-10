جماهير الأهلي في قطر تستقبل بعثة الفريق خارج فندق الإقامة (صور)

الأهلي، استقبلت جماهير الأهلي في قطر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب وصولها إلى فندق الإقامة، استعدادًا لخوض مباراة كأس التحدي من منافسات ‏بطولة كأس القارات للأندية.‏

وهتفت الجماهير للاعبين والجهاز الفني، وطالبتهم بالفوز بكأس التحدي والتأهل إلى نهائي البطولة لملاقاة ريال مدريد ‏الإسباني بطل أوروبا.‏

كما قامت الجماهير بعرض لافتات تحفيزية للأهلي قبل مباراة كأس التحدي التي تقام يوم 14 من الشهر الجاري مع الفائز ‏من بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي، المقرر لها غدًا على ملعب 974.‏

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، رئيس الأحمر، منذ قليل، فندق إقامة البعثة في الدوحة، وذلك في إطار الاستعداد لخوض مباراة نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال المقرر لها يوم 14 ديسمبر الجاري.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، رئيس الأحمر، إلى العاصمة القطرية الدوحة ‏.

قائمة الأهلي

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة كأس الإنتركونتيننتال الرسمية.

قائمة الأهلي لنصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال

حراسة المرمى: محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يوسف ايمن، كريم الدبيس، يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، عمرو السولية، إمام عاشور، عمر الساعي، طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا وكريم نيدفيد ومصطفى أبو الخير.

خط الهجوم: محمود كهربا، وسام أبو علي، بيرسي تاو، رضا سليم، حسين الشحات وسمير محمد، محمد عبدالله.

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ظهر اليوم المران الأخير بالقاهرة قبل السفر إلى قطر، استعدادًا لخوض نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال السبت القادم، حيث تدرب الأهلي على ملاعب النادي في مدينة نصر بعد إغلاق ملعب التتش بسبب الإصلاحات.

عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون اليوم قبل مران الفريق من أجل مناقشة الترتيبات النهائية الخاصة بالوحدات التدريبية وبرنامج مران الفريق في الدوحة، حيث يتدرب الأهلي ثلاث مرات في قطر قبل خوض نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال السبت القادم.

أكد مصدر داخل الأهلي أن مصطفى شوبير حارس مرمي الفريق سيعود إلى التدريبات الجماعية عقب مباريات كأس الإنتركونتيننتال التي يغيب عنها بسبب الإصابة بشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة نصف نهائي كأس انتركونتيننتال السبت القادم في قطر أمام الفائز من بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي.

موعد مباراة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال

وتقام مباراة الأهلي والفائز من ديربي الأمريكتين يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، كما يحتضن اللقاء ملعب 974 بالدوحة.

كما تعتبر شبكة قنوات بي إن سبورت هي الوكيل الحصري لنقل مباريات البطولة، وسيتم بث المباراة عبر قنواتها.

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