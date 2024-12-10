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رياضة

فيفا يكشف عن الكرة الرسمية لبطولة كأس إنتركونتيننتال في قطر (فيديو)

كرة البطولة
كرة البطولة

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، النقاب عن الكرة الرسمية لبطولة كأس إنتركونتيننتال التي تقام في قطر.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال السبت القادم في قطر أمام الفائز من بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي. 

وظهر الكرة الرسمية للبطولة في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة باتشوكا المكسيكي مع بوتافوجو البرازيلي في ربع النهائي.

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موعد مباراة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال

وتقام مباراة الأهلي والفائز من ديربي الأمريكتين يوم السبت المقبل،  في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، كما يحتضن اللقاء ملعب 974 بالدوحة.

كما تعتبر شبكة قنوات بي إن سبورت هي الوكيل الحصري لنقل مباريات البطولة، وسيتم بث المباراة عبر قنواتها.

يستقبل وفد رسمي من النادي الأهلي برئاسة سمير عدلى اليوم بعثة فريق الكرة التي تصل العاصمة الدوحة مساء اليوم استعدادا لخوض نصف نهائي كأس الانتركونتيننتال حيث غادر عدلي أمس القاهرة إلى قطر وبرفقته عدد من مسؤولي النادي من أجل الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة باستقبال البعثة.

 

الأهلي ينهي إجراءات السفر إلى قطر

وأنهى الجهاز الإداري بالأهلي الإجراءات الخاصة برحلة الفريق المرتقبة إلى قطر استعدادًا لخوض منافسات كأس إنتركونتيننتال المرتقبة حيث تغادر البعثة إلى الدوحة اليوم برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي الفريق الفائز من بطل الأمريكتين باتشوكا المكسيكي أو بوتفاوجو البرازيلي، يوم 14 ديسمبر الجاري في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال. 

وعلى صعيد آخر، حدد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي برنامج تدريب الفريق فى رحلة قطر؛ حيث سيتدرب الأهلي في العاصمة القطرية الدوحة 3 مرات استعدادًا لخوض نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال يوم 14 ديسمبر الجاري أمام الفائز من بطل الأمريكتين باتشوكا المكسيكي أو بوتفاوجو البرازيلي. 

ويرافق المهندس خالد مرتجي نائب رئيس النادي الأهلي بعثة  الفريق اليوم الثلاثاء إلى قطر للمشاركة فى منافسات كأس الإنتركونتيننتال، إذ يترأس محمود الخطيب رئيس الأحمر بعثة فريق الكرة فى رحلة قطر المرتقبة اليوم.

وتسلم مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تقريرًا فنيًّا شاملًا عن باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو المكسيكي المنتظر مواجهة أحدهما في نصف نهائى كأس إنتركونتيننتال.

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