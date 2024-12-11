هل يوجد أدوية لعلاج التوحد؟ الصحة تحسمها وتقدم البديل

اضطراب التوحد أحد الاضطرابات التي تصيب الطفل منذ عامه الأول تؤثر في نموه المعرفي وتطورات علاقاته مع الآخرين.

وقالت وزارة الصحة إن البرامج العلاجية للتوحد تتضمن تدريب الطفل على حوالي من 25 إلى 40 ساعة في الأسبوع على كل مهارات التواصل مثل التخاطب وطريقة النظر وجلسات للمعالجة الحسية.

الاكتشاف المبكر لمرض التوحد

وأكدت وزارة الصحة أن الاكتشاف المبكر يساعد في تحسين مهارات التواصل للطفل، مؤكدة عدم وجود أدوية تعمل على تحسين التوحد

مرض التوحد

أسباب التوحد

ويوجد أسباب متعددة للإصابة باضطراب التوحد عند الأطفال منها:

١- تاريخ عائلي ووجود أحد أفراد العائلة مصاب بمرض التوحد.

٢-تناول الأم أدوية أثناء الحمل

٣- انخفاض وزن الطفل عند الولادة

٤- التعرض للمواد الكيميائية أثناء للحمل

٥- إصابة الأم ببعض الأمراض الفيروسية خلال شهور الحمل

أعراض التوحد

وكشفت وزارة الصحة عن أهم أعراض التوحد منها:

1-تأخر في اللغة والكلام

2-يواجه الطفل مشاكل في التواصل الغير لفظي

3-لا يستطيع التعبير بالإشارات

4-يقوم بتكرار الحركات بشكل مستمر

5- ينزعج من الأصوات المرتفعة والإضاءات العادية ولا يمكنه التعايش والتأقلم معها

وأوضحت دراسة طبية حديثة أن مرض التوحد أو اضطراب طيف التوحد يعاني العديد من الأطفال من الإصابة منه ويسبب المرض مشكلات مختلفة في التعلم والتواصل الاجتماعي وتطور اللغة وقد يحتاجون إلى علاج مكثف للتغلب على تحدياتهم وتعلم المهارات الحياتية المختلفة.

أعراض مرض التوحد

قد يعاني البعض من أعراض حادة وقد لا يتعلمون أبدًا التحدث أو التواصل البصري، بينما يستطيع العديد من الآخرين أن يعيشوا حياة طبيعية نسبيًا ويتطلبون دعمًا أقل من الآخرين.

وقد يؤثر التوحد أو لا يؤثر على القدرات المعرفية، وفي حين قد يتمتع البعض بذكاء استثنائي، قد يعاني البعض الآخر من إعاقات ذهنية.

ومعظم الأشخاص الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد لديهم عدة سمات تشمل:

تأخر المهارات اللغوية

تأخر المهارات الحركية

تأخر المهارات المعرفية أو التعلمية

سلوك مفرط النشاط، متهور

عادات الأكل والنوم غير المعتادة

مشاكل الجهاز الهضمي

مزاج غير عادي أو ردود فعل عاطفية القلق أو التوتر أو القلق المفرط

قلة الخوف أو الخوف أكثر من المتوقع

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