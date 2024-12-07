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مواعيد المباريات النهائية بكأس العالم للأندية

كاس العالم للأندية،فيتو
كاس العالم للأندية،فيتو

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم السبت، عن مواعيد مباريات نصف نهائي ونهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025، بمشاركة النادي الأهلي، والتي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية الصيف المقبل.

 

مواعيد مباريات الدور نصف النهائي

 

• نصف النهائي الأول يوم الثلاثاء 8 يوليو الساعة 3 مساءً بالتوقيت المحلي، 11 مساءً بتوقيت مصر

 

• نصف النهائي الثاني يوم الأربعاء 9 يوليو الساعة 3 مساءً بالتوقيت المحلي، 11 مساءً بتوقيت مصر

 

• المباراة النهائية يوم الأحد 13 يوليو على ملعب ميتلايف الساعة 3 مساءً بالتوقيت المحلي، 11 مساءً بتوقيت مصر.

وتقام النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية 2025، في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين.

وأسفرت قرعة كأس العالم للأندية، عن وقوع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضمن منافسات المجموعة الأولى، والتي تضم إنتر ميامي الأمريكي، وبورتو البرتغالي، وبالميراس البرازيلي.

مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية


الجولة الأولى: الأهلي وإنتر ميامي يوم 14 يونيو، الساعة 8 مساءً بالتوقيت المحلي «4 فجرًا يوم 15 يونيو بتوقيت القاهرة»، على أرضية ستاد هارد روك في ميامي.

الجولة الثانية: الأهلي وبالميراس يوم 19 يونيو، الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت المحلي «8 مساءً يوم 19 يونيو بتوقيت القاهرة»، على أرضية ملعب ميت لايف في نيويورك.

الجولة الثالثة: الأهلي وبورتو يوم 23 يونيو، الساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلي «5 فجرًا يوم 24 يونيو بتوقيت القاهرة»، على أرضية ملعب ميت لايف في نيويورك.

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