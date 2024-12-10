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رياضة

مانشستر سيتي يستعيد ثنائيا قويا قبل مواجهة يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي، فيتو
مانشستر سيتي، فيتو

استعاد مانشستر سيتي ثنائي قوي قبل مواجهة يوفنتوس في عقر داره، غدا الأربعاء، في سادس جولات الدور الأول من دوري أبطال أوروبا.

عودة ثنائي مانشستر سيتي

وكان المان سيتي قد خاض مواجهة كريستال بالاس الماضية في الدوري الإنجليزي الممتاز، دون الرباعي فيل فودين، جون ستونز، ناثان آكي وماتيو كوفاسيتش لإصابات مختلفة.

من جانبه، أكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو عبر حسابه بموقع "إكس"، اليوم الثلاثاء، عودة الثنائي فودين وكوفاسيتش للتدريبات الجماعية.


ويخوض مانشستر سيتي مرانه الأخير اليوم، استعدادا لمواجهة يوفنتوس في ملعب أليانز.

ويأمل رجال المدرب الإسباني بيب جوارديولا في إيقاف نزيف النقاط والعودة لطريق الانتصارات في دوري الأبطال بعد التعثر بآخر جولتين، إذ تعرض للخسارة أمام سبورتنج لشبونة (1-4) ثم تعادل مع فينورد (3-3).

ويستهدف بطل إنجلترا إحياء آماله في التأهل المباشر لمراحل خروج المغلوب، في ظل احتلاله المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط.

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