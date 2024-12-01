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رياضة

الدوري الممتاز، الإسماعيلي يهدر ركلتي جزاء ويخسر من إنبي بهدف نظيف (صور وفيديو)

الإسماعيلي وإنبي
الإسماعيلي وإنبي

فاز فريق إنبى على نظيره الإسماعيلي بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدورى الممتاز، على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

وسجل هدف الفوز لصالح إنبي اللاعب مصطفى شكشك في الدقيقة 67. 
وشهدت المباراة إهدار ركلتي جزاء للإسماعيلي عن طريق عماد حمدي وخالد النبريصي في الدقائق 62 و72.

تشكيل إنبي أمام الإسماعيلي 

تشكيل الإسماعيلي أمام إنبي 

حكام مباراة إنبي ضد الإسماعيلي 

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏ΕCΥPΤΛΝUA जरग 60000 دوري نايل الجولة الرابعة الأحد ديسمبر 2024 ستاد المقاولون العرب 8：00 الإسماعيلي NN إنبي مصر N1 إبراهيم محمد مصر حكم ساحة M مصر حكم مساعد 1 ماجد المليجي أحمد زيدان MN مصر حكم مساعد 2 N محمود رشدي مصر حکم رابع H محمد عبد العزيز مصر حکم VAR حكم VAR مساعد هشام الدسوقي‏'‏

قائمة الإسماعيلي لمواجهة إنبي

القائمة جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل، كمال السيد، عبد الله جمال.

خط الدفاع: محمد نصر، محمد عمار، عبدالكريم مصطفى، حاتم سكر، عبدالله محمد.

خط الوسط: عماد حمدي، هشام محمد، محمد حسن، محمد بيومي، محمد عبدالسميع، عبدالله السعيد، عبدالرحمن الدح، محمد خطاري، عبدالرحمن كتكوت، عمر القط، على الملواني، إبراهيم عبدالعال، إريك تراوري.
خط الهجوم: مروان حمدي، نادر فرج، النبريصي، محمد زيدان.

 

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