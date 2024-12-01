الدوري الممتاز، الإسماعيلي يهدر ركلتي جزاء ويخسر من إنبي بهدف نظيف (صور وفيديو)

فاز فريق إنبى على نظيره الإسماعيلي بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدورى الممتاز، على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

وسجل هدف الفوز لصالح إنبي اللاعب مصطفى شكشك في الدقيقة 67.

وشهدت المباراة إهدار ركلتي جزاء للإسماعيلي عن طريق عماد حمدي وخالد النبريصي في الدقائق 62 و72.

تشكيل إنبي أمام الإسماعيلي

تشكيل الإسماعيلي أمام إنبي

حكام مباراة إنبي ضد الإسماعيلي

قائمة الإسماعيلي لمواجهة إنبي

القائمة جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل، كمال السيد، عبد الله جمال.

خط الدفاع: محمد نصر، محمد عمار، عبدالكريم مصطفى، حاتم سكر، عبدالله محمد.

خط الوسط: عماد حمدي، هشام محمد، محمد حسن، محمد بيومي، محمد عبدالسميع، عبدالله السعيد، عبدالرحمن الدح، محمد خطاري، عبدالرحمن كتكوت، عمر القط، على الملواني، إبراهيم عبدالعال، إريك تراوري.

خط الهجوم: مروان حمدي، نادر فرج، النبريصي، محمد زيدان.

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