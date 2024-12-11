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رياضة

التفاصيل الكاملة لأزمة ميكالي مع اتحاد الكرة بسبب نقل إقامته إلى مشروع الهدف

ميكالي المدير الفني
ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب، فيتو

اتحاد الكرة، شهدت الأيام القليلة الماضية أزمة ساخنة بين البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005 ومسؤولي مجلس إتحاد الكرة، بعد قرار الأخير بنقل إقامة الخواجة ومعاونيه الأجانب لمركز المنتخبات الوطنية “مشروع الهدف” بمدينة 6 أكتوبر.

 

غضب ميكالي بسبب إجباره على الإقامة بمشروع الهدف

وعلمت فيتو أن مسئولي اتحاد الكرة أخطروا ميكالي بنقل إقامته رفقة معاونيه الأجانب لمركز المنتخبات الوطنية “مشروع الهدف” بمدينة 6 أكتوبر، وهو القرار الذي أغضب ميكالي بشدة ورفضه في البداية، ليرد عليه مسؤولو اتحاد الكرة بأن إقامته بأحد الفنادق الكبرى تكلف خزينة الجبلاية مليون جنيه شهريًّا ما يمثل عبئًا كبيرًا على ميزانية الجبلاية في ظل أزمة السيولة في الفترة الأخيرة وقلة الموارد.

عقد ميكالي يجبره على قبول الإقامة في “الهدف” 

البرازيلي ميكالي رفض في البداية نقل إقامته لمشروع الهدف، إلا أنه عندما قام بمراجعة العقد المبرم بينه وبين اتحاد الكرة، فوجئ أنه لا يلزم اتحاد الكرة بتحمل إقامة الخواجة في الفنادق الكبرى، فاضطر ميكالي للرضوخ للقرار ونقل إقامته لمشروع الهدف رفقة معاونيه، حتى لا يتسبب في فسخ العقد مع اتحاد الكرة وسيكون وقتها هو الخاسر بدون شك.

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اتحاد الكرة ميكالي منتخب الشباب مواليد 2005 مشروع الهدف مركز المنتخبات الوطنية

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