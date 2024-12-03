ميكالي يقرر البقاء في مصر حتى الكريسماس

منتخب الشباب، قرر روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب، البقاء في القاهرة حتى موعد إجازة الكريسماس في أواخر ديسمبر الجاري.

وارجا ميكالي السفر لرغبته في متابعة دوري 2005 وعمل برنامج للجهاز الفني من أجل متابعة أبرز اللاعبين فضلًا عن رغبته في عقد جلسة مع المجلس الجديد لاتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة.

فيما قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام صرف مكافآت فورية للاعبي منتخب الشباب لكرة القدم بعد الفوز على تونس بهدف رغم طرد لاعب من منتخب مصر بعد 15 دقيقة من بداية المباراة.

منتخب مصر يفوز على تونس بهدف

وحقق منتخب مصر للشباب مواليد 2005 فوزًا صعبًا على حساب نظيره التونسي بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

فيما حرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على تكريم منتخبي مصر للشباب والناشئين مواليد 2005 و2008 في احتفالية خاصة أقامتها الوزارة بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة، بحضور قيادات الوزارة والاتحاد المصري لكرة القدم، واللاعبين وأسرهم، والأجهزة الفنية والإدارية للمنتخبين.



وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها منتخبا الشباب تحت 20 سنة، والناشئين تحت 17 سنة، معًا، لبطولة أمم أفريقيا في نفس العام منذ عام 2011.

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