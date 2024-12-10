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رياضة

ميكالي ينقل إقامته لمشروع الهدف وجهازه المعاون من الأجانب

ميكالي المدير الفني
ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب، فيتو

ميكالي، كشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة المصري أن مجلس الجبلاية، قرر نقل الإقامة الدائمة للبرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، إلى مركز المنتخبات الوطنية “مشروع الهدف” بمدينة 6 أكتوبر، بعد أن كان يقيم في أحد الشقق الفاخرة على نفقة اتحاد الكرة 

وأكد المصدر، أن ميكالي وجهازه المعاون من الأجانب، انتقلوا للإقامة في مشروع الهدف قبل أربعة أيام بشكل دائم، بعد أن تم الانتهاء من تجهيز فندق المنتخبات الوطنية داخل المشروع بشكل يصل لدرجة الخمس نجوم، وإقامة مطعم دائم على أعلى مستوى 

الجهاز الفني لمنتخب الشباب 2005، فيتو
الجهاز الفني لمنتخب الشباب 2005، فيتو

ميكالي يقود منتخب الشباب لبطولة أمم إفريقيا

وكان البرازيلي ميكالي نجح في قيادة منتخب الشباب مواليد 2005 للتأهل لبطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، المقرر إقامتها العام المقبل، بعد أن احتل وصافة دورة شمال إفريقيا للشباب التي أقيمت في مصر الشهر الماضي، خلف المنتخب المغربي.

ميكالي مع جهاز الأجنبي المعاون، فيتو
ميكالي مع جهاز الأجنبي المعاون، فيتو

منتخب الشباب حقق الهدف بفضل روح التحدي لدي المصريين

وقال ميكالي في تصريحات بعد التأهل لأمم إفريقيا أن منتخب الشباب فاز على تونس بفضل روح المصريين وإصرارهم، وأن هذه الروح تظهر دائما عند الشدائد وهي من تجعله سعيدا بالعمل في مصر، كما أنه يحب المصريين كثيرا بسبب الحفاوة التي يقابل بها أثناء تجوله في شوارع مصر.

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أمامنا بعض الوقت لتطوير أداء الفريق 

واختتم ميكالي، أعتقد أنه سيكون أمامنا كجهاز فني بعض الوقت قبل إنطلاق بطولة أمم إفريقيا ستساعدنا على تطوير قدراتنا بالشكل الذي يساعدنا على تقديم أداء ونتائج جيدة في النهائيات وتحقيق حلم التأهل لكأس العالم للشباب في شيلي.

وأكد ميكالي أنه في غاية السعادة بعد أن ساهم في رسم الفرحة على وجوه الجماهير المصرية بالتأهل لبطولة أمم إفريقيا.

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