الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

عمرو يوسف يتعاقد على بطولة فيلم جديد مع طارق العريان

عمرو يوسف
عمرو يوسف

تعاقد الفنان عمرو يوسف على بطولة فيلم سينمائي جديد مع المخرج طارق العريان، وذلك بعد نجاح الجزء الثالث من فيلم “أولاد رزق”.

ورفض عمرو الإفصاح عن تفاصيل الفيلم الجديد الذي سوف يجمعه بإحدى النجمات، موضحا أن الكواليس ستكون مفاجأة للجمهور، كما أنه من المفترض أن يبدأ التحضير الفعلي للفيلم خلال الفترة المقبلة.

 

الفنان عمرو يوسف

وكان قد تعاقد الفنان عمرو يوسف مع المنتج أحمد السبكي ونجله كريم، على بطولة الجزء الثاني من فيلم “شقو”، بعد أن حقق الجزء الأول نجاحا كبيرًا أثناء طرحه بالسينما.

 

فيلم شقو 2 شبنش مراكش
 

وقال أحمد السبكي إن الجزء الجديد من الفيلم سيكون بعنوان “شقو شبنش مراكش”، سوف يكون به العديد من المفاجآت، خاصة بعد أن حقق الجزء الأول نجاحا منقطع النظير.

وأضاف السبكي أن العمل ما زال في مرحلة التحضير الأولية، حيث سيتم ترشيح باقي أبطال العمل والاتفاق على الموعد النهائي للتصوير خلال الفترة المقبلة.

 

أبطال فيلم شقو

 

ويشارك في بطولة فيلم شقو كل من؛ محمد ممدوح ودينا الشربيني وأمينة خليل والنجمة الكبيرة يسرا.
الفيلم من تأليف وسام صبري ويخرجه كريم السبكي وينتجه أحمد السبكي وتم طرحه في مصر ومختلف الدول العربية والعالم.

جدير بالذكر أن الفنان عمرو يوسف شارك في الجزء الثالث من فيلم أولاد رزق، والذي حقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصري، وتم تصوير أحداث الفيلم بمدينة الرياض، وشارك في بطولته الفنان أحمد عز وآسر ياسين وكريم قاسم والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

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الفنان عمرو يوسف المخرج طارق العريان أبطال فيلم شقو

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