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محافظات

الحزن يخيم على الأهالي في المنوفية بعد وفاة الطفل عمار

حزن فى المنوفية بعد
حزن فى المنوفية بعد وفاة الطفل عمار

سيطرت حالة من الحزن الشديد اليوم الثلاثاء، بين أهالي محافظة المنوفية، بعد وفاة الطفل عمار داخل مستشفى الشهداء المركزي.

ونعى الكثيرون من أبناء المحافظة الطفل عمار عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، معبرين عن حزنهم العميق بعد انتشار خبر وفاته فجأة مساء اليوم داخل المستشفى.

توفي والده وعمل على دراجة

جدير بالذكر أن الطفل عمار كان يعمل دليفرى بالدراجة فى مدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، حيث كان يتعاطف معه الأهالى بصورة كبيرة بسبب ظروفه المأسوية بعد أن توفى والده قبل 5 سنوات بينما تركته والدته من أجل الزواج ليعيش فى كنف جدته لعامين قبل أن تتوفى هي الأخرى.

حلم عمار الذي لم يكتمل

عمار كان يحلم بأن يصبح ذات يوم صاحب مكتب دليفرى ليقوم بتعيين الأيتام للعمل معه كي لا يمروا بتلك الظروف الصعبة التى تعرض لها وعانى منها لسنوات، إلا أن القدر لم يمهله كثيرا لتحقيق هذا الحلم.

 

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