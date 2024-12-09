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محافظات

مصرع طالب على يد شاب في المنوفية

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

 لقى طالب مصرعه على يد شاب داخل إحدي ورش الصدف بقرية ساقية المنقدي التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية

 

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بمصرع "أ.خ.م" علي يد “أ. س.ح” داخل إحدى ورش الصدف بقرية ساقية المنقدي التابعة لدائرة المركز، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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