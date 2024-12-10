فريق من الشرطة يعاين واقعة سرقة بجامعة المنوفية

شهدت جامعة المنوفية قبل قليل، تواجد فريق من شرطة مباحث شبين الكوم للمعاينة، قبل أن توضح الجامعة سبب تواجد الشرطة بالجامعة.

الجامعة تصدر بيانًا

وأصدرت جامعة المنوفية بيانًا أوضحت فيه سبب تواجد الشرطة حيث قالت: "بيان هام بخصوص محاولة سرقة بالإدارة العامة لجامعة المنوفية وتم إبلاغ الجهات الأمنية المختصة وفي انتظار ما تسفر عنه التحقيقات."

وأوضحت الجامعة في بيان لاحق أنه جار حصر المسروقات ولكن المعاينة المبدئية أظهرت سرقة وحدة تكييف وتخريب فى كابلات كهربائية.

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