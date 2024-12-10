الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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حوادث

حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة في أسوان

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة في أسوان

وأسفرت الجهود عن ضبط 7 قضايا اتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,5 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 5,500 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو").. بحوزة (11 متهما "لـ 6 منهم معلومات جنائية").

 

كما ضبط 6 قطع سلاح نارى بدون ترخيص عبارة عن (بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش - 3 فرد محلى- خزينة آلية - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وتنفيذ 801 حكم قضائي متنوع.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.

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