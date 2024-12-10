مصرع سيدة ونجلتها في حادث تصادم بطريق المحلة

شهد طريق قرية سندسيس التابعة لمركز المحلة الكبرى، محافظة الغربية، اليوم، حادث تصادم، حيث راح أثرها سيدة ونجلتها، حيث توفيت الأم قبل الوصول للمستشفى، ولحقت بها الأم عقب وصولها لتلقي الرعاية الصحية.

أحداث الواقعة

ورد إخطار لمدير أمن الغربية من نقطة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق قرية سندسيس التابعة لمركز المحلة الكبرى، مما أسفر عن وفاة سيدة ونجلتها.



على الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية بـ محافظة الغربية والإسعاف لمكان الحادث وتبين مصرع سيدة وإصابه نجلتها التي فارقت الحياة عقب وصولها للمستشفي العام لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق ورفع آثار الحادث.

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