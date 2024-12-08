الإثنين 09 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وفاة صاحب مصنع نسيج سقط ببئر مصعد أثناء ذهابه للصلاة في الغربية

وفاة صاحب مصنع نسيج،
وفاة صاحب مصنع نسيج، فيتو

لقي صاحب مصنع نسيج مصرعه إثر سقوطه من المصعد أثناء توجهه لأداء صلاة العشاء في مصنعه بمدينة المحلة الكبرى محافظة الغربية.

مصرع شاب سقط من شرفة الطابق الرابع في الغربية

محافظ الغربية ينعى رئيس مركز ومدينة زفتى

تفاصيل الواقعة
تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية برفقة سيارة إسعاف إلى مكان الحادثة وكشفت التحريات والمعاينة الأولية أن الحادث وقع عندما حاول المتوفي ويدعى “عزت القليني” صاحب مصنع نسيج بالمنطقة الصناعية في المحلة الكبرى استخدام المصعد بفتح بابه بإستخدام مفتاح خاص إلا أن ضعف بصره أدى إلى فقدان توازنه وسقوطه في بئر الأسانسير.

وفاة صاحب مصنع نسيج إثر سقوطه من مصعد المصنع في الغربية
وفاة صاحب مصنع نسيج إثر سقوطه من مصعد المصنع في الغربية

تم نقل جثمان المتوفى إلى مثواه الأخير فيما بدأت الجهات الأمنية بـ محافظة الغربية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في الواقعة كما تواصل الأجهزة الأمنية جمع المعلومات وتحليلها للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

أثار الحادث حالة من الحزن في المنطقة الصناعية بمدينة المحلة الكبرى وبين العاملين في المصنع حيث كان المتوفي معروفًا بحسن أخلاقه وحرصه على أداء الصلوات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

مصرع شاب سقط من شرفة الطابق الرابع في الغربية

محافظ الغربية ينعى رئيس مركز ومدينة زفتى

بدء التحقيقات مع مستريحة طنطا بتهمة الاستيلاء على 200 ألف جنيه من مواطنين

جمعت 200 مليون جنيه، تفاصيل سقوط "مستريحه طنطا" فى قبضة الإنتربول

الأكثر قراءة

صورة متداولة للحظة وصول بشار الأسد مع زوجته إلى روسيا، ما حقيقتها؟

نجيب ساويرس يعلق على تصريحات لاعبي الزمالك السابقين بعدم تشجيع الأهلي (فيديو)

قناة العربية: الرئيس السورى بشار الأسد وعائلته يصلون موسكو

بالأسماء، 3 ناجين و5 سيدات مفقودات في حادث سقوط ميكروباص بترعة بأسيوط

جهود مكثفة للبحث عن مفقودين فى حادث سقوط ميكروباص بترعة الإبراهيمية (صور)

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية بعد التعادل أمام إنيمبا

ساويرس يعلق على سقوط نظام الأسد ويكشف كواليس تعرضه للظلم من رامي مخلوف (فيديو)

مسلسل وتر حساس الحلقة 31، مازن يعترف بقتل ليلى

منوعات

المزيد

بحاسوب عملاق،صربيا توظف الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الحياة

ناسا تؤجل مرة أخرى انفصال"Cargo Dragon" عن المحطة الفضائية

لحظة تدمير تمثال الأسد في طرطوس (فيديو)

حقيقة الجسم المضيء في سماء طهران (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 8-12-2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم الأحد 8-12-2024 في الأسواق؟

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد 8-12-2024

المزيد

انفوجراف

ماهر الأسد.. سراديب اللهو الخفي في سوريا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 9 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عمر بن عبد العزيز (4 – 4)

معنى «صعيدًا جرزًا»، تفسير الشعراوي للآية 8 من سورة الكهف (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية