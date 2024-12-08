وفاة صاحب مصنع نسيج سقط ببئر مصعد أثناء ذهابه للصلاة في الغربية

لقي صاحب مصنع نسيج مصرعه إثر سقوطه من المصعد أثناء توجهه لأداء صلاة العشاء في مصنعه بمدينة المحلة الكبرى محافظة الغربية.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية برفقة سيارة إسعاف إلى مكان الحادثة وكشفت التحريات والمعاينة الأولية أن الحادث وقع عندما حاول المتوفي ويدعى “عزت القليني” صاحب مصنع نسيج بالمنطقة الصناعية في المحلة الكبرى استخدام المصعد بفتح بابه بإستخدام مفتاح خاص إلا أن ضعف بصره أدى إلى فقدان توازنه وسقوطه في بئر الأسانسير.

وفاة صاحب مصنع نسيج إثر سقوطه من مصعد المصنع في الغربية

تم نقل جثمان المتوفى إلى مثواه الأخير فيما بدأت الجهات الأمنية بـ محافظة الغربية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في الواقعة كما تواصل الأجهزة الأمنية جمع المعلومات وتحليلها للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

أثار الحادث حالة من الحزن في المنطقة الصناعية بمدينة المحلة الكبرى وبين العاملين في المصنع حيث كان المتوفي معروفًا بحسن أخلاقه وحرصه على أداء الصلوات.

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