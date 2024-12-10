مستريحة طنطا تكشف مفاجأة عن شريكها الهارب في ألمانيا

تكثف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها بالتنسيق مع وزارة الخارجية لسرعة ضبط " أحمد الجوهرى " تاجر سيارات والهارب إلى دولة ألمانيا وذلك بعد صدور عدة أحكام نصب متعددة ضده.

تربطها به صلة قرابة ومن نفس قريتها

جاء ذلك عقب القاء القبض على " ضحى الجزار " مستريحة طنطا، وباستجوابها كشفت عن شريكها والذى تربطها به صلة قرابة ومن نفس قريتها كفر الحما مركز طنطا، والذى استولى على جزء كبير من المبالغ المالية للضحايا والتى بلغت نحو 200 مليون جنيه.

استولى على أكثر من نصف الأموال ومايزيد عن 100مليون جنيه

وكشفت المستريحة خلال التحقيقات أن شريكها " أحمد الجوهرى " استولى على أكثر من نصف الأموال ومايزيد عن 100مليون جنيه وأنه اغراها بالمكسب واستطاعا سويا اقناع الضحايا باستيراد سيارات اسكودا كودياك ومرسيدس من ألمانيا بثمن أقل من اسعارها فى مصر.



بينهم طبيب وصيدلى وصاحب شركة تورديدات

وكانت الرائد أحمد دبيس رئيس قسم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، بالتنسيق مع الرائد محمد العسال رئيس مباحث مركز طنطا، والرائد محمد هارون معاون المباحث تحت إشراف اللواء محمد عاصم مدير مباحث الغربية، قد ألقوا القبض على شقيق شريك المستريحة " محمد الجوهرى " لقيامه بالاشتراك معهم فى النصب على عشرات الضحايا من بينهم طبيب وصيدلى وصاحب شركة تورديدات مقيمون بمدينة بسيون بمحافظة الغربية، وتحررت عن ذلك المحاضر أرقام 22055 لسنة 2024 جنح مركز طنطا نصب، ورقم 23069 لسنة 2024 جنح مركز طنطا نصب،28049 لسنة 2024 جنح مركز طنطا نصب، وكذلك المحضر رقم 21946 لسنة 2024 جنح مركز طنطا، نصب، وغيرها من المحاضر، وصدر فيها أحكام قضائية بحبس المستريحة وشريكها.

وبإجراءات تحريات مباحث الأموال العامة حول شريك المستريحة " أحمد الجوهرى " تبين أنه كان مقيما بقرية كفرالحما مركز طنطا، وحاصل على لسانس الدراسات الإسلامية، وتربط صلة قرابة بالمستريحة ضحى الجزار وتنازل عن الجنسية المصرية، رغبة فى حصوله على الجنسية الألمانية، واشترك مع المستريحة فى النصب على عشرات الضحايا بمساعدتها ومساعدة شقيقه بزعم استيراد سيارات من الخارج.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، قد تمكنت من ضبط " ضحى الجزار " المشهورة إعلاميا بمستريحة مركز طنطا وذلك بعد هروبها إلى دبى بدولة الإمارات، وتم التحفظ عليها بمركز شرطة طنطا، عقب ترحيلها عبر مطار برج العرب بالأسكندرية، إلى قسم العجمى، ومنه إلى مركز شرطة طنطا.

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