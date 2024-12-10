الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مستريحة طنطا تكشف مفاجأة عن شريكها الهارب في ألمانيا

تحقيقات
تحقيقات

تكثف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها بالتنسيق مع وزارة الخارجية لسرعة ضبط " أحمد الجوهرى " تاجر سيارات والهارب إلى دولة ألمانيا وذلك بعد صدور عدة أحكام نصب متعددة ضده.

وفاة صاحب مصنع نسيج سقط ببئر مصعد أثناء ذهابه للصلاة في الغربية

مصرع شاب سقط من شرفة الطابق الرابع في الغربية

تربطها به صلة قرابة ومن نفس قريتها

جاء ذلك عقب القاء القبض على " ضحى الجزار " مستريحة طنطا، وباستجوابها كشفت عن شريكها والذى تربطها به صلة قرابة ومن نفس قريتها كفر الحما مركز طنطا، والذى استولى على جزء كبير من المبالغ المالية للضحايا والتى بلغت نحو 200 مليون جنيه.

استولى على أكثر من نصف الأموال ومايزيد عن 100مليون جنيه 

وكشفت المستريحة خلال التحقيقات أن شريكها " أحمد الجوهرى " استولى على أكثر من نصف الأموال ومايزيد عن 100مليون جنيه وأنه اغراها بالمكسب واستطاعا سويا اقناع الضحايا باستيراد سيارات اسكودا كودياك ومرسيدس من ألمانيا بثمن أقل من اسعارها فى مصر.


بينهم طبيب وصيدلى وصاحب شركة تورديدات

وكانت الرائد أحمد دبيس رئيس قسم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، بالتنسيق مع الرائد محمد العسال رئيس مباحث مركز طنطا، والرائد محمد هارون معاون المباحث تحت إشراف اللواء محمد عاصم مدير مباحث الغربية، قد ألقوا القبض على شقيق شريك المستريحة " محمد الجوهرى " لقيامه بالاشتراك معهم فى النصب على عشرات الضحايا من بينهم طبيب وصيدلى وصاحب شركة تورديدات مقيمون بمدينة بسيون بمحافظة الغربية، وتحررت عن ذلك المحاضر أرقام 22055 لسنة 2024 جنح مركز طنطا  نصب، ورقم 23069 لسنة 2024 جنح مركز طنطا نصب،28049 لسنة 2024 جنح مركز طنطا نصب، وكذلك المحضر رقم 21946 لسنة 2024 جنح مركز طنطا، نصب، وغيرها من المحاضر، وصدر فيها أحكام قضائية بحبس المستريحة وشريكها.

وبإجراءات تحريات مباحث الأموال العامة حول شريك المستريحة " أحمد الجوهرى " تبين أنه كان مقيما بقرية كفرالحما مركز طنطا، وحاصل على لسانس الدراسات الإسلامية، وتربط صلة قرابة بالمستريحة ضحى الجزار  وتنازل عن الجنسية المصرية، رغبة فى حصوله على الجنسية الألمانية، واشترك مع المستريحة فى النصب على عشرات الضحايا بمساعدتها ومساعدة شقيقه بزعم استيراد سيارات من الخارج.

وكانت  الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، قد تمكنت من ضبط " ضحى الجزار " المشهورة إعلاميا بمستريحة مركز طنطا وذلك بعد هروبها إلى دبى بدولة الإمارات، وتم التحفظ عليها بمركز شرطة طنطا، عقب ترحيلها عبر مطار برج العرب بالأسكندرية، إلى قسم العجمى، ومنه إلى مركز شرطة طنطا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

وفاة صاحب مصنع نسيج سقط ببئر مصعد أثناء ذهابه للصلاة في الغربية

مصرع شاب سقط من شرفة الطابق الرابع في الغربية

بدء التحقيقات مع مستريحة طنطا بتهمة الاستيلاء على 200 ألف جنيه من مواطنين

جمعت 200 مليون جنيه، تفاصيل سقوط "مستريحه طنطا" فى قبضة الإنتربول

الأكثر قراءة

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار صباح اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

اغتيال عالم الكيمياء السوري حمدى إسماعيل داخل منزله بدمشق

أول مواجهة بين شاليمار الشربتلي وعمر زهران فى قضية سرقة المجوهرات

إذاعة جيش الاحتلال تعلن تدمير الأسطول السوري

أنباء عن اغتيال الشيخ توفيق البوطي رئيس اتحاد علماء بلاد الشام في دمشق

إسرائيل تعلن شن أكبر عملية جوية في تاريخها لتدمير الجيش السوري

انتشال 7 جثث من أسفل أنقاض عقار الوايلى المنهار

"أنا تعبان ومش كويس"، جمال شعبان يكشف سر وفاة فني أشعة فجأة

منوعات

المزيد

استمر 20 دقيقة.. رصد توهج شمسي من الفئة العليا

أول ظهور لـ جاي زي بعد اتهامات الاغتصاب (فيديو وصور)

إيرادات فيلم Moana 2 ترتفع لـ 600 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي

لغز مستمر منذ عقد من الزمن، ماذا قالت بيانات جيمس ويب عن تسارع تمدد الكون

المزيد

خدمات

المزيد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 10- 12- 2024 في الأسواق

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار صباح اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

بعد إعلان معدل التضخم السنوي، ارتفاع أسعار 12 سلعة غذائية خلال نوفمبر 2024

المزيد

انفوجراف

كيف استغلت دولة الاحتلال سقوط نظام بشار الأسد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الشمس والأحاديث الضعيفة التي وردت فيها

من خواطر الشعراوي، دعوة للتأمل فيما لحق بالأقوام السابقة (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 10 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية