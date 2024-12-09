حقيقة العروض السعودية لضم إمام عاشور

كشف أحمد يحيى وكيل اللاعب إمام عاشور عن حقيقة العروض السعودية التي يتردد أنه تم تقديمها من أكثر من ناد لضم لاعب الأهلي .

وأكد يحيى أن هناك العديد من الأندية مهتمة بالتعاقد مع إمام عاشور إلا أنه لم يصله أي عروض رسمية بخصوص شراء اللاعب أو ضمه على سبيل الإعارة، مؤكدًا أن الوقت مازال مبكرًا للحديث عن انتقالات يناير وعن وصول أي عروض للاعب.

ومن جهة أخرى أيد مصدر مسئول بالاهلي كلام وكيل اللاعب بأن النادي لم يتلقَ أي عروض لشراء إمام عاشور.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي لن يناقش أي عروض خاصة باللاعب وأن مارسيل كولر المدير الفني للفريق متمسك بشدة باللاعب ويرفض رحيله عن الفريق لأنه من الأعمدة الرئيسية التي يعتمد عليها.

الأهلي ينهي إجراءات السفر إلى قطر

وأنهى الجهاز الإداري بالأهلي الإجراءات الخاصة برحلة الفريق المرتقبة إلى قطر استعدادًا لخوض منافسات كأس إنتركونتيننتال المرتقبة حيث تغادر البعثة إلى الدوحة غدًا برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي.

من ناحية أخرى قال مصدر داخل الاهلي: إن هناك تفكير في اصطحاب التونسي علي معلول لاعب الفريق ضمن بعثة الفريق إلى قطر لخوض منافسات كأس إنتركونتينيتال رغم عدم قيد اللاعب بقائمة الفريق، وذلك من أجل التواجد ودعم زملائه، مشددًا على أن الأمر سيتم حسمه خلال الساعات المقبلة سواء بالإيجاب أو السلب.

ونجح سامي قمصان المدرب العام بالأهلي في إخماد ثورة غضب كريم الدبيس لاعب الفريق بعد استبعاده من قائمة مباراة أورلاندو أمس.

وعلمت فيتو أن الدبيس دخل في نوبة بكاء شديدة وحالة من الغضب المكتوم بعد استبعاده من قائمة المباراة وهو ما دفع قمصان للاجتماع باللاعب والشد من أزره ومطالبته بمزيد من الصبر لحين الحصول على فرصته وعدم إثارة أي أزمة قبل السفر إلى قطر لخوض منافسات كاس إنتركونتينتتال.

وقال مصدر داخل الأهلي: إن المفاوضات مع الثنائى محمود تريزيجيه لاعب الريان القطري وحمدي فتحي لاعب الوكرة القطري لم تبدأ بشكل رسمي حتي الان.

وأضاف: هناك رغبة داخل الهلي في الحصول على خدمات الثنائي من أجل تدعيم صفوف الفريق في كأس العالم للأندية ولكن حتى هذه اللحظات لم نتحرك رسميًّا لطلب ضم الثنائى.

وقال: التواصل مع الثنائي مستمر وهناك قنوات اتصال معهما ولكن رسميًّا لم نتحرك والأمر طي الدراسة على كافة المستويات.

وتسلم مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تقريرًا طبيًّا عن حالة مصطفى شوبير حارس مرمي الفريق الذي غاب عن رحلة جنوب أفريقيا الأخيرة لمواجهة أورلاندو بسبب الإصابة بشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية، حيث يواصل اللاعب تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا في مباراة البنك الأهلي بالدوري.

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