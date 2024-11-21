محافظة البحيرة تواصل جهودها لرفع كفاءة الطرق (صور)

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على ضرورة المتابعة المستمرة لكافة المشروعات الجارية بجميع مدن ومراكز المحافظة، لضمان تنفيذها بأعلى معايير الجودة وفي توقيتاتها المحددة، بما يدعم شبكة الطرق ويحقق أفضل استفادة للمواطنين.

متابعة أعمال رصف الطرق بالبحيرة، فيتو

متابعة أعمال رصف الطرق بالبحيرة، فيتو

متابعة أعمال رصف الطرق بالبحيرة، فيتو





وفي هذا الإطار، تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى برئاسة الأستاذ عمر لبيب استكمال عدد من مشروعات الرصف ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023-2024، حيث تم الانتهاء من رصف شوارع منطقة الشونة بمركز حوش عيسى بمساحة بلغت 11 ألف متر مربع، وبتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه.

متابعة أعمال رصف الطرق بالبحيرة، فيتو

متابعة أعمال رصف الطرق بالبحيرة، فيتو

متابعة أعمال رصف الطرق بالبحيرة، فيتو





بالإضافة إلى رصف طريق المحطة القديمة حتى قرية الكوم الأخضر بطول 3 كيلومترات، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، لتحسين الخدمات بالقرى الأكثر احتياجًا، وتأتي هذه الجهود ضمن خطة المحافظة الشاملة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق لتيسير حركة المواطنين وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم.

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