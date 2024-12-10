الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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سياسة

يمامة يصدر قرارا جديدا بشأن فعاليات حزب الوفد بالمحافظات (مستند)

الدكتور عبد السند
الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، فيتو

أصدر الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، قرار جديدا بشأن فعاليات الحزب في محافظات الجمهورية المختلفة.

وأضاف القرار أنه يتم منع القيام بتنظيم أي فعالية لأي لجنة من لجان الحزب فى المحافظات إلا بموافقة رئيس اللجنة العامة للحزب وبعد إخطار رئيس الحزب بها.

اللجنة العامة للوفد بالقليوبية

وفي وقت سابق، أصدر الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد القرار رقم 86 الصادر بتاريخ 13/11/2024 بتكليف وإسناد رئاسة اللجنة العامة للقليوبية إلى الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام الحزب لمدة عام.

 

وأصدر رئيس حزب الوفد قرارا بتعيين النائب طارق عبدالعزيز رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ.

 

الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بالشيوخ

 

واستقبل الدكتور عبد السند يمامة اليوم النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا والمكتب التنفيذي للوفد وسلمه قرار تعيينه رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ.

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الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد محافظات الجمهورية المحافظات حزب الوفد

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