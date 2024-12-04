بعد فصله من الوفد، هل يخسر سليمان وهدان عضوية مجلس النواب؟

أصدر الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، قرارًا رقم 88 بفصل النائب سليمان وهدان من الحزب وكافة تشكيلاته.

رئيس الوفد يفصل سليمان وهدان من الحزب

جاء ذلك على خلفية حضور وهدان لاجتماع اتحاد القبائل والعائلات المصرية، والذى شهد ترتبيات خاصة بإنشاء حزب جديد، بقيادة إبراهيم العرجانى.



مصير سليمان وهدان في مجلس النواب بعد فصله من الوفد

وعقب فصل سليمان وهدان، من حزب الوفد، فقد الانتماء الحزبي الذي تم انتخابه من خلال، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى إسقاط عضويته من مجلس النواب.

إلا أن الدستور والقانون قيد إسقاط عضو مجلس النواب، بموافقة ثلثي أعضاء المجلس.

ضوابط إسقاط العضوية من مجلس النواب

ونص الدستور في المادة 110 منه على: لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها.

شروط إسقاط عضوية مجلس النواب

ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.

قانون مجلس النواب

فيما حدد قانون مجلس النواب، شروط استمرار العضوية، حيث تنص المادة (6) على: يُشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلًا، أو صار المستقل حزبيًا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

وفي جميع الأحوال لا تسقط العضوية إلا إذا تم تغيير الانتماء الحزبي أو المستقل الذي انتخب على أساسه.



إخطار الحزب شرط أساسي لاتخاذ إجراءات إسقاط العضوية

ويستوجب إسقاط العضوية، قيام الحزب بإخطار مجلس النواب، بفصل أيا من أعضائه لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لما نصت عليه اللائحة الداخلية في هذا الشأن.

تغيير الصفة الحزبية يسقط عضوية مجلس النواب

ومن الجدير بالذكر أن مجلس النواب، في الفصل التشريعي الأول، شهد العديد من حالات تغيير الصفة الحزبية، إلا أنه لم يتم نظر أي طلب من طلبات إسقاط العضوية.

حالات الجزاءات البرلمانية عند الإخلال بواجبات العضوية

وجاء في المادة 381 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تحديد الجزاءات البرلمانية، حيث تنص على: مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه، أحد الجزاءات الآتية:

أولًا: اللوم.

ثانيًا: الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد.

ثالثًا: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.

رابعًا: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.

ضوابط إسقاط العضوية

خامسًا: إسقاط العضوية.

ولا يجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة. ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود ثانيا، ثالثا، رابعا موافقة أغلبية أعضاء المجلس.

ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس فى الأحوال المقررة فى الدستور والقانون، وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة. ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء.

وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيسًا لإحدى اللجان أو عضوا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها، فى دور الانعقاد الذى وقع خلاله الجزاء.

فيما تنص المادة 382 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يوقع المجلس على العضو أحد الجزاءات الواردة فى البندين ثالثا، رابعا من المادة 381 من هذه اللائحة إذا ثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية:

أولًا: إهانة رئيس الجمهورية بالقول أو المساس بهيبته.

ثانيًا: إهانة المجلس أو أحد أجهزته البرلمانية.

ثالثًا: استخدام العنف داخل حرم المجلس ضد رئيس المجلس أو رئيس الحكومة أو أحد أعضائها أو أحد أعضاء المجلس.

ويجوز للمجلس توقيع الجزاء المنصوص عليه فى البند خامسا من المادة 381 من هذه اللائحة بمراعاة الظروف التى وقعت فيها المخالفة.

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