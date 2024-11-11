حزب الوفد يحتفي بذكرى عيد الجهاد الوطني

ينظم معهد الوفد للدراسات السياسية بحزب الوفد تحت رعاية الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد وعميد معهد الدراسات السياسية احتفالية الأربعاء المقبل وذلك بمناسبة ذكرى عيد الجهاد الوطني والذي يوافق يوم ١٣ نوفمبر.

ذكرى عيد الجهاد الوطني

ويتضمن الاحتفال عددًا من الفعاليات منها عروض وثائقية وكلمات للوفديين، احتفالًا بهذه الذكرى ومن المقرر أن تقام الاحتفالية بالمقر الرئيسي للحزب في تمام الساعة الرابعة عصرًا.