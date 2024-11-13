الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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سياسة

ياسر الهضيبى رئيسا للجنة العامة لحزب الوفد بالقليوبية

الدكتور ياسر الهضيبى،
الدكتور ياسر الهضيبى، فيتو

أصدر الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد قرار رقم 86 الصادر بتاريخ 13/11/2024 بتكليف وإسناد رئاسة اللجنة العامة للقليوبية إلى الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام الحزب لمدة عام.

 

ذكرى عيد الجهاد الوطنى

 

حزب الوفد، ويحتفى حزب الوفد اليوم بعيد الجهاد الذي اقترن اسمه بالزعيم الراحل سعد زغلول مؤسس حزب الوفد منذ عام ثورة ١٩١٩ ميلادية.


وعيد الجهاد الوطني هو عيد كانت مصر تحتفل به منذ سنة 1922 أي منذ أن نالت استقلالها إلى سنة 1952، وكان يعتبر يومًا قوميًّا في عهد المملكة المصرية.

واقترن هذا العيد بالزعيم سعد زغلول مؤسس حزب الوفد ومكافح الاحتلال الإنجليزي على مصر، وكان الشعب المصري، يتوجه في هذا اليوم بكل طوائفه إلى ضريح سعد زغلول، حيث يخطب فيه الزعماء ويضعون الزهور ترحمًا عليه.

 

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