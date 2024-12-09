17 محضرا بحملة تفتيشية لضبط الأسواق بالوادي الجديد

شنت إدارة الرقابة والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، حملة تفتيشية موسعة بالتعاون مع الجهات المعنية، استهدفت محلات السوبر ماركت والمخابز، للتأكد من الالتزام بالمعايير الصحية والرقابية وضمان جودة وسلامة السلع الغذائية المقدمة للمواطنين.

وقال جهاد المتولي، رئيس مركز ومدينة الخارجة، إن الحملة أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر لضبط المخالفات، حيث جرى تسجيل 11 محضرًا لعدم وجود شهادات صحية للعاملين، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المستهلكين، إلى جانب 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بشكل واضح، مما يعوق الشفافية ويؤثر على حقوق المستهلك.

وأكد رئيس مركز ومدينة الخارجة، ضبط حالتين لبيع سلع بأسعار أعلى من المحددة رسميًّا، بالإضافة إلى مخالفة زيادة غير قانونية في حصة الدقيق المخصصة لأحد المخابز، مما يكشف عن ممارسات تضر بالعدالة التوزيعية.

وأوضح المتولي، أن هذه الحملات تهدف إلى التصدي بحزم لأي ممارسات تخالف القوانين أو تمس حقوق المواطنين، تأكيدًا على التزام الوحدة المحلية بمركز الخارجة بتعزيز الانضباط في الأسواق ومحاسبة المخالفين دون تهاون.

ويؤكد جهاد المتولي أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة لضبط الأسواق وتحقيق الاستقرار الغذائي، بما يضمن حصول المواطنين على خدمات وسلع بجودة عالية وأسعار عادلة.

وتستمر الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، في مراقبة الأسواق وتكثيف حملاتها الرقابية لتحقيق الردع العام، في ظل رؤية طموحة تهدف إلى خلق بيئة تجارية شفافة وآمنة تصب في مصلحة المواطن وتحمي حقوقه.

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