بعد سيطرة الفصائل المسلحة، التلفزيون السوري يبث نشيد "في سبيل الله" (فيديو)

انتشر مقطع فيديو في سوريا، يظهر شاشة التلفزيون الرسمي السوري خلال بث نشيد ديني، وذلك عقب سيطرة الفصائل المسلحة على دمشق وسقوط نظام الرئيس بشار الأسد.

بث نشيد في سبيل الله على التلفزيون السوري

وظهر شريط إخباري “استرابة” على الشاشة كتب عليها: "نشيد في سبيل الله، من حفل معايدة مصابي فصائل الفتح المبين".

وكانت الفصائل المسلحة السورية قد سيطرت على مبنى الإذاعة والتلفزيون في ساحة الأمويين بدمشق، الأحد.

https://x.com/elebfpm/status/1866265607437480068?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1866265607437480068%7Ctwgr%5E710870b3c3dccc84e90f356517fbb382f6775a8e%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.skynewsarabia.com%2Fvarieties%2F1761105-D8A8D8A7D984D981D98AD8AFD98AD988-D98AD8ADD8AFD8AB-D8A7D984D8AAD984D981D8B2D98AD988D986-D8A7D984D8B3D988D8B1D98AD89F

ويتبع التلفزيون العربي السوري الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في سوريا، وهو الصوت الحكومي، وتأسس مع التلفزيون المصري في يوم واحد زمن الوحدة بين مصر وسوريا، في 23 يوليو 1960.

بدأ إرساله من قمة جبل قاسيون في دمشق، حيث أقيمت أول محطة إرسال بقوة منخفضة لا تزيد عن 10 كيلو واط تبث بالأبيض والأسود استمر إرسالها ساعة ونصف فقط في اليوم الأول من داخل استديو أنشئ بجانب محطة الإرسال فوق قمة الجبل وزادت ساعات الإرسال بعد ذلك.

الأعمال التلفزيونية السورية الأولى تعتمد على فصول تمثيلية

واعتمد في بداياته على عناصر فنية من الإذاعة السورية بعد إرسالها في دورات تدريبية قصيرة.

ترأسه في البداية الدكتور صباح قباني الأخ الشقيق للشاعر نزار قباني. وكانت الأعمال التلفزيونية السورية الأولى تعتمد على فصول تمثيلية وسهرات مسرحية تبث مباشرة على الهواء.

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