الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

طارق نور رئيسًا للشركة المتحدة لوضع إستراتيجية مستقبلية لتطوير المنظومة الإعلامية

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تحالفها مع شركة طارق نور القابضة وقناة المحور لوضع إستراتيجية مستقبلية لتطوير المنظومة الاعلامية بما يعود بالنفع على صناعة الإعلام بشكل عام. 

بيان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية 

و جاء في بيان الشركة المتحدة: “يتم هذا التحالف من خلال تعيين شركة طارق نور القابضة لخبراء متخصصين في صناعة الإعلام بالتعاون مع الإدارة الحالية وإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة المتحدة برئاسة طارق نور وطارق مخلوف عضوًا منتدبًا وعضوية كل من: سيف الوزيري محمد السعدي وتامر مرسي واحمد طارق وعمرو الفقي وشريف الخولي وعمرو الخياط”. 

وتابع البيان: “ويتوجه مجلس الإدارة الجديد للشركة المتحدة بالشكر والتقدير لمجلس الإدارة السابق على كافة مجهوداته المبذولة طوال الفترة الماضية”. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المتحدة للخدمات الأعلامية شركة طارق نور القابضة قناة المحور

الأكثر قراءة

ساويرس يعلق على نقل بشار الأسد 135 مليار دولار إلى روسيا أثناء هروبه

اغتيال عالم الكيمياء السوري حمدى إسماعيل داخل منزله بدمشق

مرتضى منصور في قضية عمر زهران: "اسألوا خالد يوسف عن مسروقات شاليمار الشربتلي" (فيديو)

طارق نور رئيسًا للشركة المتحدة لوضع إستراتيجية مستقبلية لتطوير المنظومة الإعلامية

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار صباح اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

مرتضى منصور يفجر مفاجأة في قضية سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي (فيديو)

كأس الإنتركونتيننتال، بعثة الأهلي تتوجه إلى المطار استعدادا لرحلة قطر

النيابة العامة تُجري تفتيشًا لقسم شرطة حلوان

منوعات

المزيد

عراقية تخدر زوجها وتقطعه بمنشار لارتباطه بسيدة أخرى

علماء روس يبتكرون وحدة لإنتاج بلورات أشباه الموصلات

استمر 20 دقيقة.. رصد توهج شمسي من الفئة العليا

أول ظهور لـ جاي زي بعد اتهامات الاغتصاب (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

الموز يسجل 60 جنيها، أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والكوسة في سوق العبور

3244 جنيها لهذا العيار، ارتفاع أسعار الذهب (آخر تحديث)

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 10- 12- 2024

المزيد

انفوجراف

مرتبات 7 مدربين قادوا منتخب مصر الوطني في آخر 8 سنوات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الفجر وهل وردت أحاديث نبوية بشأنها

تفسير حلم العسل الأسود في المنام وعلاقته بتحسن الوضع المالي

وقت قراءة سورة الليل وأسمائها وفضائلها

المزيد
الجريدة الرسمية