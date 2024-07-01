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ثقافة وفنون

المتحدة: إقامة فعاليات مهرجان العلمين في الفترة الصباحية ترشيدًا للكهرباء

مهرجان العلمين الجديدة،.فيتو
مهرجان العلمين الجديدة،.فيتو
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أعلنت  إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية عن إقامة معظم الفعاليات في الصباح ترشيدا للكهرباء.

 

الدورة الثانية لمهرجان العلمين

وقال عمرو الفقي العضو التنفيذي للشركة المتحدة  من خلال المؤتمر الصحفي: “مهرجان العلمين هو أحد المهرجانات التي تهتم بها الشركة، وهناك العديد من المهرجانات في محافظات مصر”.

وأكد عمرو الفقي أن النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة تشمل 35 فعالية مختلفة، وستشمل العديد من المفاجآت.

وأعلن القائمون على مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية والتي من المفترض انطلاقها في الفترة من 11 يوليو وحتى 30 أغسطس إحياء 10 حفلات لـ الهضبة عمرو دياب وتامر حسني وتامر عاشور وكاريوكي وديانا حداد.

 

 

مهرجان نبتة في دورته الأولى

أعلن مهرجان العلمين الجديدة في ونسخته الثانية عن تخصيص مهرجان خاص للطفل وهو مهرجان نبتة في دورته الأولى ورئيسه الفنان أحمد أمين


وكشف الفنان أحمد أمين عن تفاصيل الدورة الأولي من مهرجان نبتة للطفل، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة

وقال أحمد أمين من خلال المؤتمر الصحفي للنسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة: "أنا عندي ابني الصغير، عنده ٤ سنين وبيسألني دايما ليه الطفل بيستمتع بأقل الإمكانيات أنا لما بكون قريب من الأطفال بحس أني عندهم حجات مش عندنا دلوقتي وعندهم خيال أوسع والطفل بيستمتع بأقل الإمكانيات وأنا من زمان قريب من الأطفال بعيدا عني أني كنت 10 سنين رئيس تحرير مجلة خاصة للأطفال

 


وقرر القائمون على مهرجان العلمين الجديدة تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين في ظل معاناة أهالي غزة على يد جيش الاحتلال.

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