المتحدة تنعى الفنان مصطفى فهمي

نعت الشركة المتحدة الفنان مصطفى فهمي، والذي رحل عن عالمنا اليوم، تاركًا أعمالًا فنية مميزة قدمها للسينما والدراما المصرية والعربية.

وتقدمت الشركة المتحدة والعاملون في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأنَّ يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وكان الفنان مصطفى فهمى، مر بمرحلة صعبة فى اللحظات الأخيرة من حياته بسبب مرضه بورم فى المخ وخضع إلى جراحة عاجلة فى إحدى المستشفيات الخاصة وذلك بعد شعوره بصداع شديد وبعدها تعرض إلى جلطة دماغية فى فرنسا وتم علاجها بتدخل جراحي أيضًا وسرعان ما تعرض مجددًا إلى جلطة دماغية فى القاهرة للمرة الثانية وخضع إلى عملية جراحية بإحدى المستشفيات بالقاهرة.