الصحة: نقل المصابين في انهيار عقار الوايلي لمستشفي الدمرداش الجامعي

يتابع الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، تداعيات حادث، سقوط عقار سكني بحي الوايلي وتقديم الخدمات الإسعافية والطبية للمصابين.

حادث سقوط عقار سكني، مكون من 6 طوابق

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بـ9 سيارات إسعاف مجهزة، صباح اليوم الثلاثاء، إلى موقع الإبلاغ عن حادث سقوط عقار سكني، مكون من 6 طوابق، بمنطقة حي الوايلي، في محافظة القاهرة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحصر المبدئي للإصابات، والوفيات الناتجة عن الحادث، يفيد بوفاة 8 مواطنين من سكان العقار، وإصابة 3 آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى الدمرداش، فيما لا تزال سيارات الإسعاف متمركزة في موقع الحادث لحين انتهاء أعمال رفع الأنقاض، والبحث عن أي مصابين أو جثامين، وجاري المتابعة.

كانت كشفت محافظة القاهرة عن تفاصيل العقار المنهار بحى الوايلى، حيث تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا بانهيار العقار وهو من المبانى القديمة المقامة فى الستينات ومكون من أرضى و٤ طوابق وروف وعلى الفور انتقل لموقع الحادث قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض، وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات.

وأشرف د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة يرافقه اللواء طارق راشد مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة على عمليات إنقاذ سكان العقار المنهار بـ٧٩ ش العباسية خلف كلية الهندسة بحي الوايلى.

كما يتواجد بموقع العقار اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام وعدد من قيادات المحافظة.

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