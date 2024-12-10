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أخبار مصر

رئيس مركز أطفيح يتابع سير أعمال تطوير الشوارع ورفع كفاءتها (صور)

رئيس مركز اطفيح،فيتو
رئيس مركز اطفيح،فيتو

قام عز أمين شرباش، رئيس مركز ومدينة أطفيح، بجولة تفقدية مكثفة أمس الإثنين لمتابعة سير أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من شوارع المدينة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والدكتور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، في إطار حرص محافظة الجيزة على تطوير البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

آخر المستجدات في أعمال الرصف والتطوير

وشملت الجولة التفقدية الوقوف على آخر المستجدات في أعمال الرصف والتطوير التي تشهدها المدينة، حيث حرص رئيس المركز على التأكد من انتهاء كافة المرافق اللازمة قبل البدء في أعمال الرصف، وذلك لضمان تقديم خدمة متكاملة للمواطنين.

وتأتي هذه الجولة في إطار الخطة الاستثمارية التي أطلقتها محافظة الجيزة لتطوير البنية التحتية في مختلف المناطق، وخاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

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