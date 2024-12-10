دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسن، اليوم الثلاثاء، إلى وقف الضربات الإسرائيلية في سوريا بعدأن أكدت إسرائيل أنها دمرت مستودعات عسكرية في سوريا الأيام الماضية.

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لوقف هجماتها في سوريا

وقال بيدرسن في مؤتمر صحفي في جنيف: من المقلق جدا رؤية تحركات وضربات إسرائيلية على الأراضي السورية يجب أن يتوقف ذلك.

وشنت إسرائيل خلال اليومين الماضيين غارات عنيفة شملت مواقع مختلفة في جنوب ووسط وشمال سوريا، من بينها مركز البحوث العلمية في دمشق.

ودُمر مركز البحوث التابع لوزارة الدفاع السورية والذي استُهدف بحسب لحقوق الإنسان بغارات إسرائيلية مساء الاثنين، بشكل كامل، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس.

برنامج الأسلحة الكيميائية السوري

وكان هذا المركز الواقع في برزة والذي تقول الولايات المتحدة إنه مرتبط ببرنامج الأسلحة الكيميائية السوري، قد استُهدف في أبريل 2018 خلال ضربات أمريكية وفرنسية وبريطانية منسقة.

وشاهد بيدرسن أبنية المركز الثلاثة مدمرة بشكل كامل وسويت بالأرض، فيما تتصاعد النيران من تحت الركام ومن أوراق مذيلة بعبارة مركز البحوث العلمية.

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